Doblar la voz del actor turco Bugra Gulsoy en la exitosa telenovela de Telemundo Todo por mi hija (Telemundo) no supuso una experiencia difícil para el actor de doblaje chileno Óscar Olivares por el vínculo que ya existía entre ambos. "Yo ya conocía al actor porque lo había interpretado en otra telenovela, entonces para mí fue bastante cómodo", cuenta en entrevista con People en Español. "Él es un tremendo actor y creo que me queda muy cómodo poder interpretar cuando los actores son buenos", asegura Olivares, quien en esta ocasión tuvo que explorar otra faceta diferente del actor turco. "Esta vez él no era el malo como la vez anterior, esta vez era el personaje bueno. Parte siendo un bandido, pero después sabemos que su corazón no es de hierro y se va transformando en el buen ser que todos esperamos ver".

¿Te preparaste de alguna forma especial para dar vida a Demir?

Yo ya conocía al actor a través de la telenovela que hice anteriormente. La telenovela comienza con un Demir que es un ser bastante apático, un delincuente que lucha por sobrevivir en una sociedad que para él es bastante compleja. Pero con el tiempo, cuando aparece Oyku en su vida, empieza a sentir que su corazón no es el de una persona dura, sino que hay algo que lo conecta fuertemente a la niña, por eso es que con el tiempo va cambiando, va evolucionando. Y eso es muy bonito porque pasa de ser un hombre frío a un hombre más dulce. Creo que la transformación no tiene que ver tanto con la voz. Más bien la voz es tratar de seguir lo que interpreta Bugra Gulsoy. Que la gente pueda escuchar este trabajo de esta tremenda telenovela con mi voz para mí es un regalo. Siento que no es que mi voz sea la perfecta para el personaje solamente trato de hacer una buena interpretación para un muy buen actor que es Bugra.

Image zoom Óscar Olivares, la voz en español de Demir | Credit: TELEMUNDO; Instagram Óscar Olivares

¿Qué fue lo que más disfrutaste de Demir?

Lo que más me gustó de dar vida a Demir es que es una persona bastante torpe en el lado amoroso. La relación bastante particular que tiene con Candan, que pasa de la discusión al amor, es muy interesante. Yo creo que esas son las escenas que más disfruté porque no sabe cómo enfrentarse a esa situación. Y, por otro lado, cuando comparte con Ugur también tiene escenas muy buenas y muy divertidas. Como es una telenovela que tiene bastante comedia creo que da perfecto para jugar con muchas interpretaciones al momento de hacerlo.

¿Y qué fue lo que más se te complicó?

Creo que lo más difícil era cuando existía mucho diálogo con Ugur, que él sí es un personaje difícil. Había muchas escenas que eran muy rápidas y cuando sucede eso hay que darse el tiempo de revisar muy bien la escena para poder cazar muy bien el lipsync [sincronización de labios] en la boca del personaje que se ve en la televisión. Creo que podría decir que esos son los momentos más difíciles.

¿Te ha pasado alguna vez que la gente te haya reconocido en la calle por tu voz?

La verdad particularmente con Demir no me ha pasado puesto que es bastante natural en su interpretación. No es una caricatura, que es diferente cuando eso ocurre. Tampoco mi voz ha tenido el reconocimiento mundial como lo ha podido tener, por ejemplo, Humberto Vélez o Mario Castañeda, que son grandes actores de voz. Me encantaría que eso ocurriera alguna vez.

Image zoom Óscar Olivares, la voz en español de Demir | Credit: Instagram Óscar Olivares

¿Cómo te sientes de que un doblaje tuyo se esté viendo en tantos países?

Dentro de mi carrera he tenido bastantes logros personales y los atesoro mucho. Para mí son regalos de la vida. Me siento muy afortunado por hacer este tipo de trabajo y que de alguna manera a la gente le guste mi voz. Creo que no todas las personas tienen ese regalo de la vida. En particular, mi trabajo que se esté escuchando en Estados Unidos, que se haya escuchado en Argentina, que se haya escuchado en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México también para mí es un gran regalo. Es muy gratificante. Me gusta el anonimato de mi trabajo en cierto aspecto, pero al mismo tiempo siento que estoy haciendo una labor muy importante, que es contar una historia universal y finalmente esta historia universal se comparte en Latinoamérica. Creo que es fundamente el trabajo que hacemos, de conectar historias que son universales a través de la voz. Creo que estas historias enriquecen la unión de lo que tiene que ver con las familias, entonces me siento muy feliz de ser parte de un proyecto como este.

Más sobre Óscar Olivares

Además de actor y director de doblaje de voz es músico independiente y realizador audiovisual. "Trabajo con las imágenes para contar historias hacia el mundo", comparte.

Tiene 33 años y es Géminis. "Me pueden buscar en Instagram como @dubolivares".

Desde hace 12 años se dedica al mundo del doblaje. "Ha sido un camino bastante largo con múltiples historias: películas, telenovelas, series, dibujos animados…".

Ha puesto voz a personajes de lo más variados. "He hecho al pastelero Buddy Valastro; también tuve la oportunidad de hacer una serie que están dando ahora en Netflix que se llama Sneakerheads, donde hago a Bobby; hago algunos personajes de Discovery Channel…".