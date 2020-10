Todo por mi hija se impone a Imperio de mentiras en el prime time hispano La telenovela turca de Telemundo protagonizada por la niña Beren Gokyildiz ha conquistado los corazones del público y ya es la ficción más vista de la televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando una historia logra llegar al corazón del público inmediatamente se vuelve un éxito. Eso precisamente es lo que está sucediendo con la telenovela turca Todo por mi hija, que Telemundo transmite desde el pasado mes de septiembre en horario estelar. La telenovela protagonizada por la niña Beren Gokyildiz logró esta semana uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha tras promediar 1,4 millones de televidentes (P2+) y 505 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO El melodrama turco se convirtió así este miércoles nuevamente en la ficción más vista del prime time hispano, superando en audiencia al Imperio de mentiras (Univision) de Angelique Boyer, que en su misma franja horaria sedujo a 1,2 millones (P2+) y 481 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. 9PM 1. Todo por mi hija: 1,4 millones (P2+) 2. Imperio de mentiras: 1,2 millones (P2+) La historia sobre una extraordinaria niña de 8 años que con su amor y ternura transforma poco a poco la vida de su padre, a quien acaba de conocer, se ha robado el corazón del público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo algunos secretitos [para llorar en escena], pero uso técnicas como enfocarme en un punto fijo o pensar en algo que me emocione", contaba la talentosa actriz detrás de Oyku en una reciente entrevista con People en Español. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO El éxito que está teniendo la telenovela ha llevado a Telemundo a desbancar a Univision como la cadena hispana más vista en la franja horaria de las 9 p.m., hora del Este. Telenovelas más vistas (14/10/20): 1. Todo por mi hija: 1,4 millones (P2+) 2. La rosa de Guadalupe: 1,3 millones (P2+) 3. Médicos, línea de vida: 1,3 millones (P2+) Univision, no obstante, mantiene su liderazgo en el resto de franjas horarias estelares con La rosa de Guadalupe (7PM), Médicos, línea de vida (8PM) y Dulce ambición (10PM).

Close Share options

Close View image Todo por mi hija se impone a Imperio de mentiras en el prime time hispano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.