Todo por mi hija: así es la nueva telenovela turca de Telemundo La cadena presentó este miércoles un avance de este conmovedor drama turco sobre un padre y una hija que aterrizará en el prime time hispano el 1 de septiembre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Creció sin saber que tenía un padre y para él los chicos eran un estorbo. ¿Pero cómo reaccionará este estafador cuando descubra que su libertad depende de una pequeña? Este es el punto de partida de Todo por mi hija, el conmovedor drama turco que Telemundo estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 9 p.m., hora del Este. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO Protagonizada por la niña Beren Gokyildiz, esta esperada telenovela gira alrededor de un padre y una hija a quienes el destino separó y que ahora tendrán que enfrentarse juntos a un sinfín de retos y peligros con tal de que nada ni nadie los separe. "La historia sigue a Oyku, una pequeña niña que vive con su tía materna. No quiero arruinar las sorpresas, pero resulta que la tía abandona a Oyku y solo deja una nota diciendo que busque a su padre. Oyku se enfrenta a muchos obstáculos no solo por encontrar a su padre, sino también después de encontrarlo. Pero eventualmente crean una relación muy linda de padre e hija", cuenta Beren en entrevista con People en Español desde su Turquía natal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena de habla hispana presentó este miércoles un avance exclusivo de esta historia que promete llegar directo al corazón del público, como ya ha sucedido en otros países, entre ellos Puerto Rico, donde la ficción se encuentra actualmente en los primeros lugares de audiencia. Sinopsis Todo por mi hija sigue la vida de Oyku (Beren), una niña de ocho años que, al ser abandonada por su tía, queda bajo el cuidado de su padre, Demir (Bugra Gulson), un estafador profesional a quien acaba de conocer y que solo acepta cuidarla a cambio de no ir a prisión. Demir no imagina que juntos atravesarán muchas pruebas que los unirá y formará un lazo de amor entre ambos, pero nada los preparará para el secreto que Oyku mantiene y que cambiará sus vidas. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO Elenco Beren Gokyildiz- Oyku Tekin Bugra Gulsoy- Demir Gokturk Leyla Lydia- Candan Hosgor Serhat Teoman- Cemal Mihcakan Tugay Mercan- Ugur Adiguzel Sinem Unsal- Sevgi Gunay Suna Selen- Mufide Adiguzel

Close Share options

Close View image Todo por mi hija: así es la nueva telenovela turca de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.