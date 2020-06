Actriz de Tierra de pasiones revela los 'conflictos de ego y vanidad' que hubo en la telenovela Liliana Rodríguez, quien dio vida a 'Lulú' en el exitoso melodrama de Telemundo que protagonizó Gaby Spanic en 2006, reconoció que fue una telenovela 'difícil'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reciente muerte del actor mexicano Héctor Suárez ha traído al presente la exitosa telenovela de Telemundo Tierra de pasiones, melodrama encabezado por Gaby Spanic y Saúl Lisazo en 2006 en el que el también comediante interpretó al terrateniente ‘Chema’ San Román. Varios de los actores que conformaron el elenco de esa telenovela, incluida Spanic, han acudido estos días a las redes sociales para recordar con emotivas palabras a Suárez. Image zoom Elenco de Tierra de pasiones Alexander Tamargo/Getty Images Este fue el caso también de Liliana Rodríguez, quien interpretó a ‘Lulú’, la inseparable amiga de la protagonista. Si bien se deshizo en elogios hacia el actor, Liliana no parece guardar los mejores recuerdos de su participación en esta historia ya que, según confesó en Instagram, fue una telenovela ‘difícil’ por el ambiente tan tenso que había durante sus grabaciones. "Fue una novela difícil llena de conflictos de ego y vanidad por protagonistas y contrafiguras y alcaguatanerías de directores”, reconoció la también cantante. Image zoom Liliana Rodríguez John Parra/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de El Puma, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela Gata salvaje (2002) donde interpretó a la alocada ‘Panchita’, aseguró que en medio de ese ambiente tan tenso Suárez le alegró los ‘largos días de grabación y cansancio acumulados’. "Siempre sonriente, de buen humor, superprofesional y excelente comediante y actor", expresó. Aunque no quiso revelar nombres, Liliana dejó entrever que la salida de su personaje de la historia a raíz de su inesperada muerte no fue por exigencias del guion. Image zoom Liliana Rodríguez y Héctor Suárez Alexander Tamargo/Getty Images "Siempre me he preguntando por qué mataron a Lulú, su muerte no tenía sentido. Nunca entendí eso", se puede leer en uno de los comentarios que inundaron su foto. A lo que la actriz no dudó en responder: "Yo sí sé quién pidió su cabeza", dando a entender así que hubo alguien dentro de la telenovela que pidió que la sacaran.

