Así es Tierra de esperanza, la nueva telenovela de los creadores de Cabo y La desalmada que ya promociona Univision "Es una historia con una estructura muy cálida, muy familiar. A lo mejor hoy por hoy es la historia más fresa que he hecho en mi vida", comentó su productor, José Alberto Castro. Tierra de esperanza Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Eternamente amándonos no es la única telenovela que llegará este verano al prime time de Univision. La cadena estrenará en agosto, en este caso en sustitución de El amor invencible, cuyo final está programado para el lunes 31 de julio a las 9 p. m., hora del Este, otro melodrama de TelevisaUnivision que acaba de estrenarse en México con gran éxito, Tierra de esperanza. Univision lanzó recientemente el primer video promocional de esta historia que protagonizan la actriz mexicana Carolina Miranda y el galán chileno Andrés Palacios. Adaptación libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta, el melodrama cuenta con el sello del reconocido productor de Cabo y La desalmada, José Alberto Castro. Es una historia con una estructura muy cálida, muy familiar. A lo mejor hoy por hoy es la historia más fresa que he hecho en mi vida — José Alberto Castro, productor "Quizás este es uno de mis proyectos más peculiares por lo que es, por lo que representa. Es una historia con una estructura muy cálida, muy familiar. Hace rato comentaba que a lo mejor hoy por hoy es la historia más fresa que he hecho en mi vida y alguien me decía '¿por qué fresa?'. Le digo es que siempre estoy acostumbrado a enseñar señoras ahí en traje de baño y en pompis… y hoy veo una historia que es muy familiar. Es una historia con una dinámica muy diferente", contaba Castro semanas atrás en la presentación a prensa de la telenovela en México. Tierra de esperanza tiene como protagonista a María Teresa (Miranda), una joven de ciudad que se ve obligada a asumir las riendas de su hacienda luego de que su padre es llevado injustamente a la cárcel por fraude y ambos pierden todo, excepto está propiedad llamada La Esperanza. Carolina Miranda Carolina Miranda es María Teresa Arteaga en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision "Es la historia de una mujer que llega y se siente como un pez fuera del agua, llega a un lugar que no es el común denominador, que tampoco lo viene a buscar, es una necesidad de hacerlo. Lo que hoy por hoy nos puede pasar. Nos sabemos qué nos va a pasar mañana. Ella tiene que atenderlo y hacerlo", comentó el productor. Andrés Palacios Andrés Palacios es Santos Sandoval en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision La telenovela se estrenó en México el pasado lunes 12 de junio y se colocó como la emisión de mayor audiencia en televisión abierta al registrar más de 6.7 millones de personas. Entre su elenco, destacan Sergio Goyri, Luis Roberto Guzmán, Mariana Seoane, Martha Julia, Natalia Esperón, Alejandro Tommasi, Sofía Castro, Nuria Bages, Daniel Tovar, Luz María Aguilar, Carmen Becerra, Mimí Morales, Erika García, León Peraza y Clarisa González.

