Tierra de esperanza se estrena como la telenovela más vista El melodrama protagonizado por Carolina Miranda y Andrés Palacios aterrizó por la puerta grande en el prime time de la televisión hispana, triplicando en audiencia a su competidor más directo, Secretos de sangre (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras dos melodramas intensos como La desalmada y Cabo, el productor José Alberto Castro se decantó esta vez por una historia "un poquito más light" que fuera "más fácil de ver en la noche en casa". Hablamos de Tierra de esperanza, telenovela que Univision estrenó este martes 1 de agosto en horario estelar con Carolina Miranda y Andrés Palacios como protagonistas. El melodrama aterrizó por la puerta grande en Estados Unidos. Su estreno especial de 2 horas, de 9 a 11 p. m., hora del Este, promedió 1,466,000 televidentes y 502 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según Nielsen. La telenovela de TelevisaUnivision en la que también participan Luis Roberto Guzmán, Mariana Seoane, Sergio Goyri, Martha Julia y Sofía Castro, entre un destacado elenco, se convirtió en la emisión más vista del día en el prime time de la televisión hispana, superando cómodamente a su competidor más directo, el drama turco Secretos de sangre (Telemundo), que en su misma franja horaria se tuvo que conformar con 549 mil televidentes (P2+) y 159 mil adultos 18-49 años. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision "Cuando me comentó la empresa que tenía que entrar en este horario nuevamente [estelar], viendo lo que se había estado transmitiendo y obviamente saliendo de Cabo buscaba algo que me permitiera hacer una distancia entre los temas. La desalmada fue una historia muy pasional, una historia muy fuerte, muy intrínseca; luego Cabo con mucha sensualidad, mucho cuerpo, y quería hacer algo un poquito más light, algo que me permitiera tomar un poquito de distancia de esto y también hacerme un refresco personal en lo que tenía que producir", contaba su productor en una reciente entrevista con People en Español previa al gran estreno. La segunda emisión más vista del día fue el también melodrama mexicano Eternamente amándonos (Univision), que en sus 2 horas sedujo a 1,040,000 televidentes (P2+). El tercer lugar del ranking lo ocupó el reality show de Telemundo Los 50, que registró 801 mil televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tierra de esperanza es una versión libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta, que en su día protagonizaron Natalia Streignard y Christian Meier. "Ahora que estuvimos haciendo el remake estuve viendo la historia original, cómo se conocían María Teresa y Santos, y se me hizo muy interesante ver el trabajo de mis compañeros que originalmente hicieron esta historia", confesaba Miranda a People en Español. "Evidentemente lo hacen espectacular y nos dejaron la vara muy alta". Tierra de esperanza se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tierra de esperanza se estrena como la telenovela más vista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.