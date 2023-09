Tierra de esperanza y Eternamente amándonos registran uno de sus datos de audiencia más altos La telenovela protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios y el melodrama que estelarizan Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas iniciaron este lunes la semana con fuerza en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eternamente amándonos Eternamente amándonos; Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision (x2) Tras varios melodramas intensos como La desalmada y Cabo, el productor José Alberto Castro buscaba dejar a un lado las historias "fuertes" para producir "algo más tranquilo" y que fuera "más fácil de ver en la noche en casa". El resultado fue Tierra de esperanza, telenovela que se ha convertido en el gran éxito actual del prime time de la televisión hispana. La ficción que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios y que se transmite a las 9 p. m., hora del Este, lidera desde su estreno su franja horaria y su audiencia sigue creciendo. Este lunes 11 de septiembre, tras algo más de un mes al aire, la telenovela en la que también participan Sergio Goyri, Mariana Seoane, Sofía Castro y Luis Roberto Guzmán, entre un destacado elenco, registró uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. Tierra de esperanza Carolina Miranda y Andrés Palacios en una escena de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision El melodrama promedió 1,646,000 televidentes (P2+) y 602 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen, siendo con diferencia la emisión más vista del día. La telenovela mexicana Eternamente amándonos, que Univision transmite justo una hora antes, a las 8 p. m., hora del Este, también registró uno de sus datos más altos. Marcus Ornellas Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Protagonizada por Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, la ficción sedujo este lunes a 1,403,000 televidentes (P2+) y 517 mil adultos de 18 a 49 años, ocupando así el segundo lugar del ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tercer lugar fue para la telenovela Minas de pasión, también de Univision, que promedió a las 10 p. m., hora del Este, 1,253,000 televidentes (P2+) y 443 mil adultos 18-49 años. Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision La cadena hispana lideró así una jornada más todas las franjas horarias estelares frente a su competidor más directo, Telemundo, que con el reality show Los 50 y el drama turco Secretos de sangre se tuvo que conformar con 1,013,000 televidentes (P2+) y 583 mil televidentes (P2+) respectivamente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tierra de esperanza y Eternamente amándonos registran uno de sus datos de audiencia más altos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.