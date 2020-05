Thelma Madrigal: "Extraño actuar, pero estos años al lado de mis hijos no regresan nunca" A cuatro años de su 'retiro' voluntario de la televisión, la actriz mexicana se sincera sobre el motivo que la llevó a tomar esta importante decisión en plena cúspide de su carrera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras una corta pero exitosa trayectoria en el mundo de las telenovelas, Thelma Madrigal decidió en 2016, tras protagonizar el melodrama Corazón que miente, alejarse de los foros de grabación con el propósito de poder dedicarse en cuerpo y alma a ser mamá. A cuatro años de su ‘retiro’ voluntario y en pleno embarazo de su segundo hijo –el primero nació en septiembre de 2017–, la actriz mexicana se ha sincerado sobre su decisión de poner en pausa su carrera. "Yo desde que dije ‘quiero ser mamá’ tenía muy claro que para mí era muy importante estar al lado de mi hijo en sus primeros años, o sea yo nunca me he querido perder ni un minuto de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que involucra ser mamá", contó. "Obviamente hay días que digo ‘o sea me encantaría empezar a trabajar otra vez’, lo extrañas al final pero sé que ahí va a estar. Sé que regresar a trabajar lo puedo volver a hacer y pasar estos años que son increíbles y maravillosos al lado de mis hijos creo que eso no regresa nunca, entonces por eso decidí dedicarme a él", explicó la actriz de 35 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thelma, que reside desde hace dos años en Colombia, ve complicado de momento su vuelta al trabajo ya que no le gustaría tener que dejar a sus hijos al cuidado de otros. "Si quisiera empezar a trabajar ahorita se complicaría un poco porque no soy de la idea de dejarlos todo el día con alguien que me los esté cuidando", aseguró. "Mi mamá también fue mamá 100% de nosotros entonces creo que viene de ahí que yo veo todo lo que me dio mi mamá y digo pues yo también quiero darle la misma educación a mis hijos". Madrigal, no obstante, dejó claro que no planea retirarse definitivamente del medio artístico ya que su carrera también es una parte muy importante de su vida. "Obviamente sí quiero regresar a trabajar. Ahorita no es el momento, pero regresaré a trabajar en algún momento", aseveró la actriz de exitosas telenovelas como La mujer del Vendaval y Por siempre mi amor.

Close Share options

Close View image Thelma Madrigal: "Extraño actuar, pero estos años al lado de mis hijos no regresan nunca"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.