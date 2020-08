"Se veían muy enamorados": actriz habla del romance que existió entre Thalía y Fernando Colunga Según Yulianna Peniche, la inolvidable 'maldita lisiada', los actores fueron novios durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Yulianna Peniche, quien interpretó hace más de veinte años a ‘la maldita lisiada’ en la telenovela mexicana María la del barrio (1995), destapó en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de YouTube el romance que existió en la vida real entre los protagonistas de esta exitosa historia y que pasó tan desapercibido en esa época. "En ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía", confirmó la actriz de 31 años. "Eran novios y muy felices, pero muy. Se veían muy contentos, muy enamorados". Image zoom Thalía y Fernando Colunga en María la del barrio Además de confirmar el romance, Yulianna reveló para sorpresa de muchos que la madre de Thalía al parecer no veía con buenos ojos a Colunga como pareja de su hija. "El sobrino de Thalía acompañaba mucho a Thalía a grabar, Fede, que lo recuerdo con muchísimo cariño, y Fede nos platicaba eso a mi mamá y a mí, que su abuelita no quería a Fernando Colunga", compartió la también conductora de televisión. "Bueno, suele pasar, hay suegras que no quieren a sus yernos o a sus nueras, pero en fin…", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene cerca de 300 mil seguidores en Instagram, también habló de cómo la sombra de ‘la maldita lisiada’ –apodo que recibió tras la icónica escena que protagonizó en silla de ruedas junto con Itatí Cantoral dentro de María la del barrio– la llevó a sufrir ‘bullying’ durante su juventud. Image zoom Yulianna Peniche "En la preparatoria yo recuerdo que sí me molestaban mucho por lo de maldita lisiada, sí eran como despectivos. Pero la verdad es que también nunca fue algo que dijera ‘ay no puedo vivir con lo de maldita lisiada’. No. Y de haber sabido que tantos años después la gente me iba a seguir señalando como la maldita lisiada al contrario. Qué increíble que haya dejado ahí mi granito de arena y esa actuación para toda la vida", aseveró. Yulianna reconoció que haber tenido la oportunidad de compartir elenco de niña con grandes estrellas de la televisión como Itatí supuso un gran aprendizaje para ella. "Yo amo a Itatí. Se me hace una excelente actriz. Es una muy buena compañera. Ella siempre se metía en su papel y era mala, era muy mala, o sea cuando me pegaba sentía la intensidad y eso obviamente siempre te va a ayudar a ti muchísimo como actor, el hecho de que tengas reciprocidad en una escena donde el actor con el que estés te haga sentir lo que necesite en ese momento lo vas a transmitir al público", afirmó.

