¿Qué opina Thalía del trabajo de su sobrina Camila Sodi en Rubí? Thalía por fin nos revela qué es lo que opina sobre el trabajo de Camila Sodi en el nuevo remake de la telenovela "Rubí". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El debut de Camila Sodi como estelar en el remake de Rubí ha causado gran revuelo. Desde su estreno en México y posterior aterrizaje en Univision -el 21 de enero pasado- la apuesta estelar de la cadena Univision producida por W Studios para Televisa ha cautivado a los fans con su trama de la descarada más famosa de la televisión con un salto en el tiempo de casi 20 años respecto a la anterior versión que protagonizó Bárbara Mori. Lógicamente las comparaciones con la estrella uruguaya y la sobrina de Thalía no se han hecho esperar con el público volcándose a las redes para expresar quién es su favorita. La que no se ha expresado al respecto es la mismísima Thalía pero aprovechando su presencia en Nueva York para presentar su nuevo disco y correspondiente sencillo para el tema “Ya tú me conoces”, interpretado con el dúo dinámico que forman Mau y Ricky, People en Español aprovechó para hacerle la pregunta de rigor a la inolviable estrella de telenovelas como María la del Barrio y Quinceañera. Entonces: ¿Qué opina del trabajo de Camila Sodi en Rubí? “Nos la pasamos tan bien cada vez que nos juntamos. Nunca hablamos de nuestro trabajo ¡nunca!”, enfatiza la estrella mexicana de 48 años para explicar la regla de oro establecida entre ambas. “Nunca hablamos de mi música, nunca hablamos de los proyectos de ella. Solo hablamos de nosotras, de ser madres. Es más sobre eso. Y nos reímos constantemente de eso porque la vida glamorosa es una y la vida diaria persiguiendo niños es otra así que hablamos más de eso”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque nos quedemos con las ganas de saber qué piensa Thali de la ex de Diego Luna, al menos sí sabemos lo que dicen los ratings y definitivamente los números no mienten: Rubí lideró cómodamente la franja horaria de emisión frente a un nuevo capítulo de El señor de los cielos (Telemundo) al que superó por 59% en televidentes totales (P2+) y 37% en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según se encargó de compartir Univision tras la emisión del primer capítulo. Curiosamente -y aunque Thalía jure y perjure que no hablan de chambeo-para su intervención en Rubí Camila entonó una canción que hiciera famosa su tía: el tema “¿A quién le importa?”, que inmortalizara el grupo español Alaska y Dinarama en 1986. Advertisement

