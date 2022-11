Thalí García sobre El señor de los cielos 8: "Va a ser muy diferente a las demás" La actriz mexicana retoma el personaje de Berenice Ahumada en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La octava temporada de El señor de los cielos es una de las producciones más esperadas del 2023. El regreso de su protagonista Rafael Amaya a la exitosa superserie tiene muy emocionados y expectantes a los fanáticos de la historia original escrita por Luis Zelkowicz. "Estamos muy cerca del estreno", comentó la actriz mexicana Thalí García, quien retoma el personaje de 'Bere' Ahumada, a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo recientemente en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Emocionada por todo lo que están grabando desde mediados de septiembre en México, Thalí no ve la hora de que el público pueda comenzar a ver esta octava temporada. Thali García Thalí García grabando El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Bernardo Mota Careaga "Pienso que es la mejor temporada que se ha hecho hasta ahora. Creo que va a ser muy distinta a las demás, que van a ver como muchas nuevas emociones y muchas líneas dramáticas muy interesantes y mucha pasión", aseveró. "A mí me encanta todo lo que estamos haciendo". Aunque es pronto para saber si habrá o no una novena temporada, la actriz está convencida de que si el público quiere seguir viendo más Telemundo no dudará en complacerlos. Thalí García Thalí García grabando El señor de los cielos 8 | Credit: Instagram Bernardo Mota Careaga "Ojalá que sí, ¿no? Digo, vamos a paso a paso", dijo. "Ojalá que el público quiera más y yo pienso que mientras el público quiera más Telemundo nos va a consentir con más temporadas, así que ojalá que sí", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La octava temporada de El señor de los cielos está marcada por el regreso de Aurelio Casillas, a quienes todos daban por muerto. El famoso narcotraficante está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder. Para ello, establecerá una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza.

