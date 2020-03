Televisa detiene su 'fábrica de sueños' ante la crisis del coronavirus La empresa mexicana ha decidido suspender las grabaciones de sus telenovelas de manera indefinida como medida de precaución ante la imparable propagación del COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por primera vez en su historia, Televisa detiene por completo su ‘fábrica de sueños’ hasta nuevo aviso. La empresa mexicana, que a diferencia de Telemundo se resistía en un inicio a suspender las grabaciones de las ficciones que se encontraba grabando en México, ha tomado finalmente la drástica decisión de paralizar toda su producción de telenovelas desde este lunes como medida de prevención ante la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Esta medida afecta, entre otros melodramas, a Te doy la vida, la ficción protagonizada por José Ron que recién acaba de estrenarse en México con gran éxito de audiencia. “Último día de grabación por contingencia. Continuaremos lo más pronto posible”, compartía el pasado viernes uno de sus actores a través de las redes sociales. Image zoom Te doy la vida La producción de Lucero Suárez, que se estrenará en Univision el 13 de abril a las 8 p.m., hora del Este, espera retomar sus grabaciones una vez se logre controlar la pandemia. “No quedará inconclusa”, aclaraba en Twitter Erika Buenfil, quien forma parte de su elenco. El nuevo melodrama de Angelique Boyer, Imperio de mentiras, también detendrá de manera indefinida sus grabaciones como medida de prevención ante la pandemia, lo que probablemente obligue a cambiar su fecha de estreno, que estaba programada para el 4 de mayo. Image zoom Imperio de mentiras SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Televisa también ha ordenado detener el arranque de las grabaciones de las telenovelas que estaban por comenzar a tomar forma estos días en su enorme centro de producción. Este es el caso, por ejemplo, de La mexicana y el güero que protagonizará Itatí Cantoral, que se ha visto obligada a posponer de manera indefinida su rodaje hasta nuevo aviso. Image zoom La mexicana y el güero “Dadas las circunstancias de la contingencia generada por el coronavirus La mexicana y el güero aplaza temporalmente el arranque de sus grabaciones. Seguimos trabajando desde nuestras casas en las diferentes cosas que se pueden hacer, pero las propias grabaciones por responsabilidad social y porque también es la encomienda de nuestra empresa lo tenemos que diferir”, daba a conocer el pasado viernes su productor, Nicandro Díaz, en las redes sociales. El melodrama iba a comenzar a grabarse este lunes en la Ciudad de México. “Gracias por cuidarnos y tomar medidas precautorias, todo a su tiempo”, no tardó en agradecerle una de las actrices que formará parte del elenco de la telenovela. Advertisement

