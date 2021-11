Televisa 'saca' pareja homosexual de la nueva telenovela de David Zepeda, Mi fortuna es amarte El melodrama contaba originalmente con una pareja homosexual, ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi fortuna es amarte Telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA La semana pasada se estrenó en México en sustitución de Vencer el pasado la nueva telenovela de Televisa Mi fortuna es amarte. La historia de amor que protagonizan David Zepeda y Susana González bajo la producción de Nicandro Díaz debutó con éxito al registrar durante su primer capítulo 3.7 millones de personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. El melodrama, que está basado en una historia colombiana que vio la luz en 2008, contaba originalmente con una pareja de lesbianas, pero se decidió prescindir de ella por temor a que no fuera bien recibida por la audiencia, según contó su productor en una reciente entrevista para el programa radiofónico Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula) que conduce Flor Rubio. "Había una pareja homosexual, bueno de lesbianas, en la historia, eso se lo quitamos", confesó Nicandro Díaz, quien ha producido exitosos melodramas mexicanos como Destilando amor (2007), Soy tu dueña (2010) y Amores verdaderos (2012), entre otros títulos. El productor de Televisa explicó que en el horario en el que se transmite la telenovela en México, las 8:30 de la noche por Las Estrellas, hasta ahora únicamente se había abordado el tema de la homosexualidad entre hombres, como sucedió en su anterior melodrama La mexicana y el güero, que contó con una pareja homosexual interpretada por Sian Chiong y Ferdinando Valencia. David Zepeda Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "En el horario de las 8:30 ya hemos visto homosexualidad en varones, no hemos visto en mujeres, [entonces] no sabía yo si era el momento adecuado o no", señaló. Ante la duda, Nicandro reconoció que prefirió abstenerse de incluirla en la telenovela. "Ante la duda pues quizás hay que abstenerse", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi fortuna es amarte narra la historia de Natalia (González), una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga, quienes escapan juntos el día de su vigésimo aniversario de bodas, dejándola en la pobreza, y Chente (Zepeda), un hombre de barrio que sufre un trágico evento. David Zepeda David Zepeda es Vicente Ramírez en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA La vida de Natalia y Chente está marcada por las desgracias, pero sus vidas darán un giro inesperado y sus mundos terminarán entrelazándose.

