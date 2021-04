Televisa regresa al melodrama tradicional El gigante mexicano retoma las raíces del género con Diseñando tu amor, telenovela protagonizada por Gala Montes que la cadena Univision estrena este lunes. Hablamos en exclusiva con Pedro Ortiz de Pinedo, productor de este nuevo melodrama. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras experimentar durante una época sin demasiado éxito con historias más novedosas como Los elegidos, Like la leyenda o Cita a ciegas –todas ellas telenovelas que tuvieron que ser cambiadas de horario en México en su momento debido a sus discretos datos de audiencia–, Televisa parece dar marcha atrás y regresa a las raíces del melodrama tradicional. "Si tú te fijas en lo que está pasando en los últimos años y, sobre todo, en este año pandémico, que ha sido un año completamente atípico, lo que nos ha dicho es que la gente quiere ver historias tradicionales, quieren ver cómo el amor de alguna manera triunfa. De repente, el prime time [en México] pasó a ser el de las 4:30 [de la tarde] con repeticiones de historias muy tradicionales, con grandes nombres en sus carteles y lo mismo pasa en países, por ejemplo, como Colombia con Pasión de gavilanes o la propia Betty la fea, entonces esto te va dictando un camino", explica en entrevista con People en Español el productor de la nueva telenovela de Televisa Diseñando tu amor, Pedro Ortiz de Pinedo. "Hubo un momento en el que, sin duda, las narcotelenovelas fueron un género importante que causó un boom y después hubo otro tipo de historias que quisimos nosotros explorar para saber si la audiencia se movía con nosotros o no, pero la audiencia es la que te va diciendo por dónde", señala. Nuestras protagonistas de entrada son dos mujeres guerreras. No está esta evolución marcada de la niña que viene del pueblo y que termina empoderada Pedro Ortiz de Pinedo, productor Esa necesidad por consumir historias más tradicionales llevó al productor a decantarse por Diseñando tu amor –una historia de origen portugués– como su nueva telenovela, melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas de Gala Montes y Juan Diego Covarrubias y que este lunes 26 de abril se estrena a las 8 p.m., hora del Este, por la cadena Univision. Gala Montes Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA "Es una historia que tiene todos los elementos del melodrama tradicional [pero] está adaptada para esta época. Nuestras protagonistas de entrada son dos mujeres guerreras, es decir, no está esta evolución marcada de la niña que viene del pueblo y que termina empoderada. Aquí desde un inicio nuestras protagonistas son guerreras y saben qué es lo que quieren", cuenta. El planteamiento de dónde comienza la psicología de nuestros personajes ya tiene un avance importante que va más acorde con el mundo que estamos viviendo Pedro Ortiz de Pinedo, productor SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pinedo reconoce que no hay para dónde mover mucho el género "porque ya se ha intentado y no se ha logrado", "pero, por lo menos, el planteamiento de dónde comienza la psicología de nuestros personajes ya tiene un avance importante que va más acorde con el mundo que estamos viviendo", asegura el reconocido productor de televisión mexicano. Con Sergio Goyri, Norma Herrera, María Sorté, José Elías Moreno, Armando Araiza, Osvaldo de León, Ana Belena, Adrián Di Monte y Chris Pascal, entre un destacado elenco de actores, Diseñando tu amor narra la historia de Valentina (Gala Montes) y Nora (Ale Müller), dos hermanas con personalidades totalmente diferentes que comparten el anhelo de destacar en el mundo de la industria de la moda. Diseñando tu amor Credit: TELEVISA El melodrama inicia cuando Valentina está perdidamente enamorada de Ricardo (Chris Pazcal), hijo de Armando, quien quiere a Valentina de una manera enfermiza y ha puesto a nombre de ella una fuerte suma de dinero, que le ha robado a su padre. Armando obliga a Ricardo a viajar con él ya que por su hija Patricia (Martha Julia) se entera de su traición y sabe que Ricardo piensa fugarse con Valentina. Sin embargo, el avión sufre un terrible accidente. Ricardo pierde la memoria, desaparece y es dado por muerto. Ese suceso cambiará para siempre la vida de Valentina quien, tras haber perdido a su padre y a su novio en el accidente, se muda a la Ciudad de México con su hermana para buscar a su tío Horacio (José Elías Moreno), donde conocen a Claudio (Covarrubias), hijo adoptivo de Horacio.

