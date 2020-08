Televisa quería que esta otra actriz fuera Mía Colucci en Rebelde Anahí estuvo a punto de no protagonizar la exitosa telenovela juvenil ya que la empresa quería a otra actriz como Mía Colucci. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales del año pasado, Anahí confesaba a través de su podcast que Televisa se negaba a que fuera ella quien interpretara a la superficial Mía Colucci en la exitosa telenovela juvenil Rebelde. "Ahorita ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban. Decían ‘esta no, vamos a hacerle casting a todas’", llegó a revelar en su momento la exintegrante de RBD. Lo que no sabíamos hasta ahora era a quién quería la empresa mexicana para protagonizar esta historia junto a Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y compañía. Ronald Duarte, quien interpretó a ‘Jack’, uno de los alumnos del Elite Way School, relevó 16 años después a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de sus redes sociales el nombre de la actriz que estuvo a punto de adentrarse en la piel de Mía. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close "Mía iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso que Mía iba a ser Belinda", confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según explicó el retirado actor, quien hoy reside en Los Ángeles y está centrado en la música, Televisa no quería a Anahí, por lo que al productor de la telenovela, Pedro Damián, le tocó ‘pelear’ para que la empresa la aceptara como Mía en lugar de Belinda. "Si mal no recuerdo fue que Pedro quería a Anahí y la empresa quería a Belinda, la empresa estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero Anahí es una persona muy linda la verdad, a ella le encantaba ayudar. A mí me ayudó muchas veces", aseveró Duarte. "Yo creo que muchas veces su mecanismo de defensa es como presentar una cara, no mamona, pero pues un poco lo que se interpretaría así de esa manera, entonces la empresa creo no la quería, querían a Belinda y Pedro tuvo que pelear para que Anahí fuera Mía", detalló el inolvidable 'Jack'.

