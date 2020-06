Televisa prepara nueva versión de Señora Isabel La exitosa historia sobre una mujer madura que se enamora de un hombre mucho más joven que ella, cuya versión más reciente protagonizó Victoria Ruffo para Telemundo, aterrizará en el prime time de Univision durante la temporada 2020-21 bajó el título de Si nos dejan. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay historias que no pasan de moda y una de ellas es la que protagonizó entre 2007 y 2008 para Telemundo Victoria Ruffo bajo el título de Victoria. La trama sobre una mujer madura que, tras ser abandonada por su esposo, se enamora de un hombre mucho menor que ella se produjo por primera vez en Colombia en 1993 con el nombre de Señora Isabel y desde entonces ha tenido versiones en diferentes países, entre ellas la que encabezó la actriz mexicana. Image zoom Telenovela Victoria (2007) Albert L. Ortega/WireImage Ahora, a más de una década del final de su última versión, W Studios adaptará para Televisa y Univision esta exitosa historia cuyos guiones correrán en esta ocasión a cargo del escritor venezolano Leonardo Padrón, responsable de la exitosa telenovela Amar a muerte. La ficción fue anunciada como parte de las nuevas producciones que conformarán la programación de la cadena de habla hispana durante la temporada 2020-21. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama llevará por título Si nos dejan y presentará la historia de Alicia, una protagonista madura y empoderada quien contra viento y marea vuelve a encontrar el amor. Alicia tiene la familia perfecta; estuvo casada durante 25 años con Sergio, un periodista estrella en México, y tienen tres hijos. Se le considera un símbolo de éxito pero su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido le ha sido infiel durante más de tres años. Alicia se divorcia de él y empieza una nueva vida sola. En el camino, tiene que enfrentar muchos obstáculos y prejuicios, especialmente tras enamorarse de un hombre 25 años menor. La nueva versión de Señora Isabel aún no tiene protagonistas confirmados.

