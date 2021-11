La 'fuerte' escena de cama por la que Televisa fue multada Mariana Seoane compartió recientemente la anécdota en el programa Confesiones (TLnovelas). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy, Ximena Navarrete, Iván Sánchez y Mariana Seoane, elenco de La tempestad (2013) | Credit: Mezcalent (x2) A diferencia de lo que sucede en las telenovelas turcas, donde apenas hay contacto físico entre los actores; en los melodramas mexicanos las escenas de cama son un ingrediente fundamental en toda buena historia de amor que se aprecie. Aunque normalmente los productores suelen cuidar mucho este tipo de escenas para que no se vean nada grotescas en pantalla, en ocasiones pueden llegar a ser muy sensuales, hasta el punto de ruborizar a los actores que las protagonizan. Esto fue lo que sucedió precisamente en La tempestad, la telenovela de Televisa que protagonizaron William Levy y Ximena Navarrete en el año 2013. Si bien el galán cubano y la ex Miss Universo se dieron sus buenos besos a lo largo de la historia, fueron sus villanos, Mariana Seoane e Iván Sánchez, los que se llevaron el premio mayor. "Hasta el día hoy en la empresa yo llevo el primer lugar [de escenas fuertes]", reconoció Seoane en una reciente entrevista para el programa de televisión Confesiones (TLnovelas). Mariana Seoane Mariana Seoane fue Úrsula en La tempestad (2013) | Credit: Mezcalent La actriz y cantante mexicana, quien hoy es jueza de Así se baila (Telemundo), y el galán español protagonizaron varias escenas de cama que dieron mucho de qué hablar en su momento. "Hubo una vez que estábamos en La tempestad, en esa novela de Salvador Mejía, unas escenas con Iván Sánchez impresionantes, que de hecho la novela termina con una secuencia larguísima, era como un minuto y medio de… Yo me acuerdo que yo la estaba viendo al aire y dije 'ay Dios mío', ves cuando te empiezas a poner nerviosa y dices 'no, no, esto está muy largo, ¿por qué lo hicieron tan largo?'", se sinceró la reconocida artista de 45 años en el citado programa. Mariana Seoane Iván Sánchez y Mariana Seoane | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las escenas entre sus personajes fueron tan fuertes y subidas de tono que Mariana reconoció que la Secretaría de Gobernación de México llegó a multar a Televisa. "Gobernación nos multó", reveló Seoane.

