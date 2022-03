Televisa lanza el póster promocional de Corazón guerrero, telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza El melodrama que marca el debut como protagonista de la carismática actriz y conductora mexicana se estrenará en México el 28 de marzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el estreno en México de Corazón guerrero, telenovela que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. El melodrama que produce Salvador Mejía y que protagoniza la carismática actriz y conductora mexicana junto con Gonzalo García Vivanco comenzará a salir al aire por Las Estrellas el lunes 28 de marzo a las 4:30 de la tarde. "Este proyecto tiene actores de primera, yo me siento de verdad que superbendecida, me siento bien cobijada, me siento muy agradecida con Salvador por haberme dado la oportunidad. Entiendo que mucha gente aquí en México no me conoce porque yo he trabajado en Estados Unidos, pero soy más mexicana que la tortilla (ríe)", expresó Espinoza en una reciente entrevista para Ernesto Buitron News durante la grabación de los promocionales de la esperada telenovela. A poco más de tres semanas para su estreno, Televisa lanzó este martes el póster promocional del melodrama, mismo que engalana Espinoza en compañía de los tres galanes de la historia –Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao– y las actrices Altair Jarabo y Oka Giner. Corazón guerrero Póster promocional de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA En Corazón guerrero, que también cuenta con la participación de Gaby Spanic, Alejandra interpreta a Mariluz, un personaje con el que, asegura, tiene muchos puntos en común. "Desde el momento en que conocí a Mariluz de verdad que me sentía muy identificada. Es una muchacha muy actual, una de estas personas aguerridas que no se dejan de nada y de nadie y que están dispuestas a todo para sacar adelante a la familia, que pese a sus circunstancias tiene sueños grandes y yo me identifico mucho con ella", aseguró la actriz. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en una escena de la telenovela Corazón guerrero | Credit: Instagram Productor Salvador Mejía "Yo vengo también así de la nada, o sea yo soy una persona que nací en un barrio muy humilde en Tijuana y, sin embargo, he trabajado muy duro para tener lo que tengo hoy en día y por eso es que me gusta más Mariluz, la siento que la traigo en el ADN", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús (Vivanco), Damián (Guirao) y Samuel (de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera), quien destruyó a su familia. La telenovela se estrenará en Estados Unidos después del verano por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Televisa lanza el póster promocional de Corazón guerrero, telenovela que protagoniza Alejandra Espinoza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.