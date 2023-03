TelevisaUnivision graba en México una nueva versión de la telenovela La Tormenta La nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron Natalia Streignard y Christian Meier en 2005 ya comenzó a tomar forma en México bajo el título de Tierra de esperanza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tormenta La Tormenta, telenovela de Telemundo | Credit: Facebook Telemundo En 2005, Natalia Streignard, quien lleva más de una década alejada de la televisión, y Christian Meier cautivaron al mundo entero como protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta, historia que se grabó en Colombia. Mientras que la actriz venezolana dio vida a María Teresa Montilla, una mujer de negocios acostumbrada a la vida de ciudad que tiene que dejar todas sus comodidades y mudarse a la hacienda de su padre para hacerla prosperar cuando la empresa familiar entra en quiebra, el actor peruano dio vida a Santos Torrealba, un hombre de campo con fama de mujeriego. El melodrama, en el que también participaron Natasha Klauss, Kristina Lilley, Aura Cristina Geithner, Carmen Villalobos y Eileen Abad, entre otros, superó los 200 capítulos. La tormenta Natalia Streignard y Christian Meier, protagonistas de La Tormenta | Credit: Instagram Christian Meier Ahora, casi dos décadas después, TelevisaUnivision prepara una versión libre de 60 capítulos de esta exitosa historia original de Humberto 'Kiko' Olivieri de la mano de José Alberto Castro, productor de exitosos títulos como La desalmada, Corona de lágrimas y, más recientemente, Cabo. Tierra de esperanza, así se llamará el melodrama, tendrá como galán al actor chileno Andrés Palacios, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como La madrastra y La usurpadora. Christian Meier Christian Meier; Andrés Palacios | Credit: Telemundo; Instagram Ian Leonardo "Es un capataz de una hacienda, muy diferente a lo que hice en La madrastra con Esteban Lombardo. De ser este empresario poderoso y muy adinerado vamos ahora a un capataz de campo, mucho más conectado con la tierra, con la naturaleza", contó Palacios en un encuentro con medios de comunicación en México. La actriz mexicana Carolina Miranda, quien dio vida a Vicenta Acero en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero, llevará el rol protagónico femenino de la historia. Natalia Streignard Natalia Streignard; Carolina Miranda | Credit: Telemundo; Facebook David Medina Morales "Va del encuentro de dos mundos distintos: una mujer preparada, de la ciudad, viajada, de un nivel socioeconómico y cultural alto con el personaje que voy a interpretar yo, que es completamente diferente, con otro tipo de cultura, de educación…", avanzó Palacios. Carmen Villalobos Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de la nueva versión de La Tormenta | Credit: Mezcalent La campirana Sofía Castro y Andrés Palacios en las grabaciones de la nueva versión de La Tormenta | Credit: Mezcalent Andrés Palacios Andrés Palacios en las grabaciones de la nueva versión de La Tormenta | Credit: TELEMUNDO La campirana Sofía Castro y Andrés Palacios en las grabaciones de la nueva versión de La Tormenta | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reparto de la nueva versión de La Tormenta lo conforman Luis Roberto Guzmán, Sofía Castro, quien completa el triángulo protagónico de la historia, Sergio Goyri, Alejandro Tommasi, Luz María Aguilar, Martha Julia, Mariana Seoane, Natalia Esperón, Nuria Bages, Carmen Becerra, Daniel Tovar, Clarisa González, Mimi Morales, Erika García y León Peraza, entre otros.

