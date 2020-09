Televisa confirma 7 nuevos casos de coronavirus en sus nuevas producciones de telenovela La cadena ha anunciado que los afectados pertenecen al equipo técnico y al elenco de sus nuevas series Imperio de mentiras y Te acuerdas de mi, protagonizadas respectivamente por Angelique Boyer y Gabriel Soto. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un escrito oficial, Televisa ha informado que tras la realización de varias pruebas para detectar si sus empleados estaban limpios de la COVID-19 se han observado nuevos positivos en tres de las nuevas producciones que la cadena acaba de arrancar. Se trata de Imperio de Mentiras, ¿Te acuerdas de mí? y Quién es la máscara. Con un total de 7 positivos que incluye a personal del equipo técnico y también del elenco tal y como asegura, Televisa ha anunciado cuáles son las medidas que se han tomado al respecto. Para empezar aseguran que los afectados "afortunadamente muestran síntomas leves" y esperan su "pronta recuperación", han informado. La televisora ha confirmado que desde que se restauró la actividad llevan a rajatabla todas las medidas de seguridad realizando 150 pruebas semanales entre los más de 9 mil empleados que trabajan para la empresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento han preferido mantener en privado los nombres de las personas contagiadas, entre las que se incluyen algunas figuras públicas. Las historias protagonizadas por Angelique Boyer (Imperio de mentiras) y Gabriel soto (Te acuerdas de mí) están en el punto de mira por encontrarse entre las afectadas. Image zoom Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA Image zoom Te acuerdas de mí El comunicado dice que siguen haciendo "un rastreo exhaustivo de las personas con las que tuvieron contacto y hemos aplicado 85 pruebas adicionales", lee el comunicado. Además asegura que hasta ahora los casos en Televisa San Ángel han sido escasos y que continuarán tomando las medidas sanitarias que tan buenos resultados les han dado hasta el momento.

