Televisa cancela presentación de su telenovela por el coronavirus La televisora mexicana está extremando precauciones para evitar que su elenco se contagie adoptando las medidas de higiene y protección correspondientes. By Moisés González La pandemia del coronavirus, que suma ya 200 mil casos de contagio en todo el mundo, está trastocando los planes de muchas cadenas de televisión, incluida Televisa. La empresa, que este miércoles iba a realizar en México la presentación de su nueva telenovela Te doy la vida en el foro 9 de Televisa San Ángel, ha decidido cancelar el evento como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19. El melodrama que protagonizan José Ron, Eva Cedeño y Jorge Salinas, sin embargo, sigue manteniendo la fecha de su estreno para el próximo lunes 23 de marzo a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. Image zoom José Ron protagonista de Te doy la vida La ficción, que próximamente aterrizará en el prime time hispano, narra la historia de dos familias que entran en contacto a través de Nicolás (Leonardo Herrera), hijo adoptivo de Elena (Cedeño) y Ernesto (Jorge Salinas). Elena, Ernesto y Nicolás eran una familia feliz hasta que a Nicolás le diagnostican leucemia. La trama inicia cuando la familia se encuentra en una situación desesperada, Nicolás necesita urgentemente un trasplante de médula y solo Pedro (Ron), padre biológico de Nicolás, es compatible con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de Telemundo, que suspendió en Miami la producción de su nueva telenovela 100 días para enamorarnos hasta nuevo aviso, Televisa continúa grabando sus diferentes ficciones en sus foros de la Ciudad de México, entre ellas Como tú no hay 2 e Imperio de mentiras, esta última con Angelique Boyer y Andrés Palacios. Image zoom Angelique Boyer protagonista de Imperio de mentiras De hecho, la actriz francesa compartió ayer varios vídeos a través de Instagram Stories en los que aparece en un foro de Televisa San Ángel grabando sus escenas. La televisora mexicana ha extremado, eso sí, las precauciones para evitar que los elencos de sus telenovelas se contagien adoptando las medidas de higiene y protección correspondientes, como cubrebocas, gel antibacterial, así como limitando los llamados de grabación en exteriores. Según los últimos datos facilitados por El País, México cuenta actualmente con algo más de 90 casos confirmados de coronavirus.

