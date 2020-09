Cambios en las telenovelas de Televisa A poco más de un mes de su estreno, la empresa mexicana ha decidido sacar del horario estelar la telenovela protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler. ¿Por qué? Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mexicana y el güero, el melodrama con tintes de comedia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, cambiará su horario de emisión en México. A poco más de un mes de su estreno, la ficción que produce Nicandro Díaz dejará de ocupar su franja horaria habitual, esto es la de las 8:30 de la noche, para comenzar a emitirse dos horas antes, a las 6:30 de la tarde. El cambió se hará efectivo desde el próximo lunes 28 de septiembre y, según la versión oficial facilitada a People en Español por la producción de la telenovela, se debe a una estrategia de programación. Image zoom Itatí Cantoral y Juan Soler, protagonistas de La mexicana y el guero Cortesía TELEVISA "Decidieron que el contenido de La mexicana y el güero es más adecuado para ese horario", nos cuentan desde la producción de la telenovela. Este cambio de horario da pie a que el nuevo melodrama de Televisa que protagonizan David Zepeda y Claudia Álvarez, Vencer el desamor, pase a ocupar a partir del 12 de octubre la franja horaria que tenía La mexicana y el güero, por lo que ya no se emitirá a las 6:30 de la tarde como se tenía previsto hasta ahora. Image zoom Protagonistas de Vencer el desamor TELEVISA "La fecha no cambió, lo que cambió fue el horario, íbamos antes a las 18:30 y ahora vamos a las 20:30 y por qué. Me dijeron que es porque el público así lo pidió y estamos muy felices", compartió recientemente Álvarez a través de su perfil de Instagram. Vencer el desamor presenta la historia de cuatro mujeres: Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Claudia Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro), quienes si bien no son de la misma familia ni clase social, tienen varios denominadores comunes: comparten una casa, carecen del apoyo de una pareja y llevan una vida de desamor. Al principio, la convivencia entre ellas es complicada y tensa por sus diferentes visiones y maneras de afrontar la vida. Pero, poco a poco, la hermandad y la solidaridad prevalece. Al enfrentar diversos problemas, como la viudez, la crianza de un niño con necesidades especiales, un embarazo no planeado y dificultades laborales, llegan a entender que el apoyo de sus compañeras es lo que podrá sacarlas adelante.

