¿Adiós a los besos? Así reactivará Televisa las grabaciones de sus telenovelas tras la pandemia La empresa mexicana se prepara para retomar la producción de sus melodramas bajo una serie de estrictas medidas de seguridad para evitar contagios. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales de marzo, Televisa se veía obligada a frenar en seco su producción de telenovelas hasta nuevo aviso como medida de prevención ante la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Una drástica decisión sin precedentes en la historia de la empresa que dejaba prácticamente vacío su enorme centro de producción en México. Dos meses después, Televisa se prepara para retomar la actividad en sus foros de grabación y la primera producción en hacerlo será Te doy la vida, melodrama que transmite Univision en horario estelar con José Ron y Eva Cedeño como protagonistas. Image zoom Te doy la vida TELEVISA La ficción, que aún tiene pendiente terminar de grabar sus últimos capítulos, reactivará sus jornadas de trabajo el próximo lunes 25 de mayo en Televisa San Ángel. Si la situación de la pandemia evoluciona como se espera, la empresa mexicana también confía en poder retomar a principios de junio las grabaciones de Imperio de mentiras, la historia protagonizada por Angelique Boyer que también tuvo que suspender su rodaje a finales de marzo. Image zoom Angelique Boyer en Imperio de mentiras Instagram Imperio de mentiras En junio también comenzarán a grabarse nuevas telenovelas que, de no haber sido por la pandemia, ya tendrían que estar tomando forma en los foros de Televisa San Ángel. Este es el caso de Vencer el desamor, la nueva producción de Rosy Ocampo que encabezarán Claudia Álvarez, David Zepeda y Daniela Romo, entre un gran elenco. A pesar de que no han podido salir a la calle debido a la cuarentena impuesta por el coronavirus, los actores han continuado trabajando desde sus casas a través de reuniones virtuales realizadas por medio de diferentes sistemas de videoconferencia. Image zoom Elenco Vencer el desamor Elenco Vencer el desamor "Hemos seguido trabajando, organizando todo, trabajando los personajes a través de las diversas aplicaciones que hay", compartía recientemente su galán Zepeda. Otro melodrama que espera iniciar sus grabaciones durante las próximas semanas es La mexicana y el güero, ficción que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler y cuyo elenco también ha seguido trabajando desde sus casas debido a la cuarentena. Image zoom La mexicana y el guero Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esperada vuelta a los foros de grabación llevará consigo una serie de estrictas medidas de precaución que todas las producciones tendrán que seguir a rajatabla, especialmente durante las primeras semanas. "Televisa está tomando todas las medidas necesarias para que no haya contagios, evidentemente la responsabilidad es de todo el elenco y obviamente de todo el equipo de producción, que son muchísimas personas", explicaba el intérprete de 46 años. Image zoom David Zepeda David Zepeda Entre esas medidas se encuentra la prohibición de los besos entre sus actores. "En las primeras semanas de grabación van a tratar de no grabar las escenas de los besos, después evidentemente tendremos que grabar los besos y tendremos que confiar en los compañeros porque si ya llevamos grabando un tiempo, si llevamos en cuarentena hay que confiar plenamente ", contaba el reconocido actor mexicano. "Y una telenovela sin beso no tiene la pasión y la fuerza y los personajes y la historia lo requerirán, así que hay que confiar en el talento y en los compañeros", agregaba.

