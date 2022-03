Televisa apuesta fuerte por la telenovela de Alejandra Espinoza A pesar de no ser un melodrama estelar, la empresa no está escatimando en nada para ofrecer un producto de primera calidad. ¿Ya viste quién interpretará el tema musical principal? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza aterrizará en poco más de una semana en los hogares mexicanos como la heroína de la telenovela Corazón guerrero. A pesar de no tratarse de un melodrama estelar –se va a emitir en horario de tarde–, Televisa está apostando muy fuerte por esta producción de Salvador Mejía que marca el debut como protagonista de la carismática conductora y actriz mexicana. La empresa no solo logró reunir un elenco de destacadas figuras de la pequeña pantalla, como Ana Martín, Eduardo Yáñez, Gaby Spanic, Natalia Esperón, Sabine Moussier, René Casados y Diego Olivera, entre otros, para dar vida a esta exitosa historia de origen argentino que batió en su día récords de audiencia en su país de origen; sino que también tiró la casa por la ventana, como se suele decir coloquialmente, en lo que respecta a su tema musical. La telenovela tendrá como canción principal un tema interpretado por un artista de talla internacional que cuenta con más de 16 millones de seguidores solo en Instagram. Se trata del cantante español Enrique Iglesias, responsable de éxitos como 'Súbeme la radio', 'Bailando' y 'Duele el corazón', entre otros temas que le han dado la vuelta al mundo. La canción que interpreta para Corazón guerrero se llama 'Espacio en tu corazón' y ya suena en uno de los videos promocionales del melodrama que se están emitiendo actualmente en México. Recordemos que el reconocido artista ha puesto voz a la banda sonora de exitosas telenovelas de Televisa como Cuando me enamoro (2011) y Lo que la vida me robó (2013), historias que protagonizaron en su día Silvia Navarro y Angelique Boyer respectivamente. Emocionada de que Iglesias sea quien cante el tema principal de su telenovela, Espinoza no tardó en compartir este miércoles la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero narra la historia de 3 hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo (Olivera), quien destruyó a su familia.

