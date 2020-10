"Somos y siempre seremos familia": las estrellas de Televisa se reúnen La empresa organizó recientemente una reunión virtual a la que asistieron las estrellas que siguen portando con orgullo la camiseta del gigante mexicano. Moisés González Por Moisés González and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de los cambios que ha experimentado el gigante mexicano en los últimos años, Televisa continúa siendo el hogar de incontables actores y actrices que siguen formando parte de las filas del denominado por muchos Hollywood latino. La empresa organizó recientemente una reunión virtual en la que estuvieron presentes las estrellas que aún siguen portando la camiseta de la compañía. Entre los galanes de telenovela que se dieron cita en este evento estaban Julián Gil, David Zepeda, Juan Diego Covarrubias, Gabriel Soto, Juan Soler, Víctor González, Danilo Carrera, Carlos Ferro, César Évora y Alejandro Camacho. Image zoom Estrellas Televisa TELEVISA "Nos hacía falta una reunión. Así esta familia Televisa y las amistades de tantos años", escribió en Twitter el protagonista del melodrama Imperio de mentiras (Univision). En cuanto a las actrices, la reunión contó con reconocidas protagonistas de telenovela, entre ellas: Michelle Renaud, Angelique Boyer, Renata Notni y Livia Brito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué buena convocatoria y qué buena videoconferencia, pero sobre todo qué buenas anécdotas entre amigos Televisa. Somos y seres siempre familia", escribió en las redes sociales la actriz cubana, quien ha protagonizado exitosos melodramas como Médicos y La piloto. Image zoom Danilo Carrera y Michelle Renaud, estrellas Televisa La novia de Gabriel, Irina Baeva, también se dejó ver en el evento reafirmado su fidelidad con Televisa; así como Altair Jarabo, Vanessa Guzmán y Susana González. "Qué increíble poder convivir y platicar con toda la familia Televisa. Tantos amigos, tantos recuerdos, tantas anécdotas. Somos y siempre seremos una familia y eso nada lo va a cambiar", escribió en Instagram la actriz rusa, quien se encuentra estudiando en Nueva York.

