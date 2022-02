Telenovelas de Univision mandan en el prime time hispano La cadena hispana lidera todas las franjas horarias estelares con sus exitosas telenovelas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision inició febrero de la misma forma que terminó enero: liderando las audiencias de la televisión hispana de Estados Unidos. La cadena no parece tener rival en ninguna de las cuatro franjas horarias estelares, como vuelven a probar los datos de audiencia más recientes correspondientes al pasado martes 8 de febrero, cuando lideró de nuevo con fuerza. Con 1,849,000 televidentes (P2+) y 714 mil adultos en la franja de edad de 18-49 años, el exitoso melodrama mexicano protagonizado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil, Vencer el pasado, se mantiene actualmente como la ficción más vista del prime time hispano. La tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo superó en audiencia cómodamente a su competidor más directo, el drama turco de Telemundo Hercai: amor y venganza, que en sus dos horas de emisión promedió 1,224,000 televidentes (P2+). Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent Madre, el conmovedor drama turco que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, con la carismática niña turca Beren Gokyildiz en la piel de la tierna Melek, acaparó la segunda posición del ranking de los programas más vistos tras seducir a 1,722,000 televidentes (P2+). Madre Beren Gokyildiz es Turna en Madre | Credit: UNIVISION En tercer lugar se situó la comedia romántica protagonizada por Gabriel Soto, Soltero con hijas (Univision), que en su franja horaria de emisión registró 1,637,000 televidentes (P2+); mientras que el cuarto lugar fue para La rosa de Guadalupe (Univision), que sedujo a 1,561,000 (P2+). Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Telemundo, las dos horas de emisión de la competencia deportiva Exatlón, en la que participa el hermano de Alejandra Espinoza, promediaron por su parte 1,116,000 televidentes (P2+). Miguel Ángel Miguel Ángel en Exatlón Estados Unidos | Credit: TELEMUNDO En la cadena hermana de Univision, UniMas, el programa más visto volvió a ser una jornada más el show del amor, Enamorándonos, que fue seguido por 669 mil televidentes (P2+). Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

