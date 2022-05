Telenovelas de Univision duplican en audiencia al estreno de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe La historia protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez aterrizó discreta este martes 10 de mayo en el prime time de Telemundo con su doble capítulo de estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un épico drama turco como Hercai: amor y venganza a una comedia romántica con sabor colombiano. Telemundo estrenó este martes 10 de mayo con un capítulo especial de 2 horas la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, historia que protagonizan Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. "Se van a reír mucho. Hacer comedia no es fácil, pero tenemos un gran elenco, las situaciones están divinas, los personajes…", compartía Villalobos en una entrevista con People en Español desde el set de grabación de la telenovela en la que también participa Gregorio Pernía. Pero, ¿cómo le fue en términos de audiencia al estreno de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe que la cadena hispana emite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este? Hasta que la plata nos separe Escena de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO La historia original de Fernando Gaitán aterrizó discreta en la pantalla de Telemundo tras promediar en su estreno 753 mil televidentes (P2+) y 303 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. La comedia romántica se quedó lejos de superar en audiencia a las telenovelas de la competencia contra las que tuvo que medir fuerzas en su debut, la mexicana Mi fortuna es amarte (Univision) y la turca Madre (Univision), que una jornada más fueron las producciones más vistas en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana en sus respectivas franjas horarias. Mi fortuna es amarte Susana González y David Zepeda en Mi fortuna es amarte; Carmen Villalobos en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEVISA; TELEMUNDO Martes, 10 de mayo: 1.Madre (Univision): 1,704,000 (P2+) 2.Mi fortuna es amarte (Univision): 1,577,000 (P2+) 3.Soltero con hijas (Univision): 1,265,000 (P2+) 4.Hasta que la plata nos separe (Univision): 753 mil (P2+) Telemundo pierde audiencia El estreno de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe empeoró el dato de audiencia que registró justo el día anterior el doble capítulo final del drama turco Hercai: amor y venganza, que en su misma franja de emisión promedió 1,252,000 televidentes (P2+) y 441 mil adultos 18.49 años. Ebru Şahin y Akin Akinözü Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO Así es Hasta que la plata nos separe Con Laura Flores y Fabián Ríos en su elenco, Hasta que la plata nos separe narra la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Méndez es un prolífico vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen campesino, mientras que Maldonado es una mujer de origen aristocrático y la exitosa Gerente de Ventas del concesionario de automóviles Ramenautos. Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, protagonistas de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Un buen día, el destino cruza a Alejandra con Rafael en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos, no volverán a ser las mismas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rafael tendrá que hacer todo lo posible para saldar la deuda con la que ha dejado a Alejandra tras el accidente y esta cercanía los llevará a enamorarse a pesar de las diferencias sociales. Sin embargo, las circunstancias y sus respectivas familias y parejas harán todo lo posible para que el amor que ha surgido entre ellos no se logre concretar, pero al final, ¿lograrán que su gran amor los mantenga juntos, o permitirán que la plata los separe? Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

