Exclusiva: Las telenovelas turcas se adueñan del prime time de Telemundo, ¿qué sucede con sus ficciones de producción propia? Mientras continúa apostando fuerte por las historias turcas, la cadena tiene pendientes de estreno varias ficciones de producción propia, entre ellas La mujer de mi vida y La reina del sur 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo Diario de un gigoló; La mujer de mi vida; La reina del sur 3 | Credit: Telemundo (x3) El boom de las telenovelas turcas es ya incuestionable. En menos de cuatro años, estas apasionantes historias de amor han pasado de casi no tener presencia en el prime time de las principales cadenas hispanas a adueñarse por completo de su programación estelar. Telemundo es el claro ejemplo de ello. Desde este lunes, la cadena tiene dos dramas turcos en el horario de máxima audiencia: Amor valiente e Infiel, que protagoniza Cansu Dere. Las ficciones de producción propia de Telemundo han sido, sin duda, las grandes perjudicadas del repentino éxito que han tenido las telenovelas turcas ya que han visto disminuir considerablemente su espacio en el prime time de la cadena, hasta el punto de que actualmente no hay ninguna al aire. Amor valiente Amor valiente, telenovela turca | Credit: TELEMUNDO Lo llamativo es que mientras continúa apostando fuerte por las historias turcas, Telemundo tiene varias ficciones de producción propia pendientes de estreno. Este es el caso de la telenovela La mujer de mi vida, pero también el de la tercera temporada de La reina del sur y la miniserie de 10 capítulos Diario de un gigoló, historias todas ellas que ya se encuentran grabadas desde hace varios meses. "Telemundo mantiene su compromiso de ofrecer la mejor programación relevante para las audiencias hispanas de Estados Unidos en su horario estelar, ofreciendo una combinación de sus propias producciones originales - como La Mujer de mi vida y la tercera temporada de La reina del sur que estrenarán este año - junto con sus exitosos programas de reality y competencia de producción propia, y series globales tales como Amor valiente e Infiel: historia de un engaño", comparte la cadena a People en Español al ser preguntada sobre el tema. La mujer de mi vida Iván Sánchez y Angélica Celaya protagonizan este melodrama cuyas grabaciones finalizaron en enero de este año en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami. La ficción, que marca el regreso a las villanías de Catherine Siachoque, cuenta la historia de Ricardo (Sánchez), un hombre poco agraciado físicamente pero exitoso en los negocios que sufre la traición de su mejor amigo, Emilio (Mauricio Islas), quien intenta matarlo para apoderarse de su empresa y la familia que nunca tuvo. Pese a que todos lo dan por muerto, Ricardo sigue vivo, pero sufre de amnesia. 15 años después, tras recuperar la memoria y atravesar por varios cambios físicos, regresará dispuesto a recuperar todo lo que le pertenece, asumiendo una nueva identidad para evitar caer en las manos de las autoridades por la mala jugada que Emilio planeó. La reina del sur 3 Las grabaciones de la tercera temporada de la exitosa superserie que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo llegaron a su fin en diciembre del año pasado. La reina del sur 3 inicia con un salto en el tiempo de cuatro años respecto al final de la anterior temporada que sitúa a Teresa Mendoza (Castillo) privada de su libertad en una prisión de máxima seguridad luego de haber sido condenada por las autoridades estadounidenses por los asesinatos de tres agentes de la DEA. Mediante un sofisticado plan de fuga, los viejos amigos de Teresa, Oleg (Antonio Gil) y Jonathan (Tiago Correa), se atreven a sacarla de la cárcel para llevarla a México, donde se encuentra con el presidente Epifanio Vargas (Humberto Zurita). En un mundo movido por las alianzas, Teresa aceptará embarcarse en su misión más peligrosa hasta ahora, una que la llevará a recorrer América Latina con la acuciante esperanza de dejar atrás su vida como fugitiva y reunirse finalmente con Sofía. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Diario de un gigoló El estreno de esta miniserie de 10 episodios que cuenta con la actuación protagónica del actor español Jesús Castro estaba previsto para principios de este año. Nunca llegó. La ficción, que se grabó el año pasado en Argentina, cuenta la historia de Emanuel (Castro), un acompañante que lleva una vida de lujo y libertad. Tras sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con Minou (Adriana Barraza), una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. Pero su destino cambia cuando Ana (Fabiola Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo: seducir a su hija Julia (Victoria White) para fortalecer su autoestima. Con la llegada de Julia, Emanuel inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida.

