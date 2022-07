De las más vistas a las menos vistas: las telenovelas turcas pierden fuerza en el prime time de la televisión hispana Amor valiente e Infiel, los dramas turcos que ocupan actualmente la programación estelar de Telemundo, están lejos de alcanzar los altos niveles de audiencia que registraban ficciones hermanas como Madre, Hercai: amor y venganza o Todo por mi hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Turca Infiel; Amor valiente | Credit: Telemundo (x2) El boom de las telenovelas turcas en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos explotó en 2019 con Amor eterno, el exitoso drama protagonizado por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) que emitió Univision. A partir de ese momento, las ficciones turcas pasaron a formar parte de la programación estelar de las principales cadenas hispanas –Univision y Telemundo–, convirtiéndose en una apuesta segura para las mismas. Títulos como Cennet (Telemundo), Todo por mi hija (Telemundo), La hija del embajador (Univision), Hercai: amor y venganza (Telemundo) y Madre (Univision) –el último gran éxito turco–, lograron posicionarse en el gusto del público, registrando altos niveles de audiencia. Pero la fiebre por las historias procedentes de Turquía parece haber mermado. Así lo reflejan, al menos, los niveles de audiencia que registran los dos dramas turcos que ocupan actualmente el horario de máxima audiencia de Telemundo: Amor valiente e Infiel. Ambas ficciones se mantienen por debajo del millón de televidentes (P2+), siendo los dos espacios estelares menos vistos en estos momentos en el prime time de la televisión hispana, esto si contamos solo la programación de Univision y Telemundo. Este martes 12 de julio, sin ir más lejos, Amor valiente registró 850 mil televidentes (P2+) frente a casi el millón y medio que promedió la telenovela de la competencia, La herencia (Univision). Tuba Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, protagonistas de Amor valiente | Credit: Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün La historia protagonizada Tuba Büyüküstün y Kıvanç Tatlıtuğ, que Telemundo transmite a las 9 p. m., hora del Este, se estrenó el 23 de mayo en sustitución de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, seduciendo en su primer capítulo a 847 mil televidentes (P2+). 9PM 1.La herencia (Univision): 1,418,000 (P2+) 2.Amor valiente (Telemundo): 850 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una situación similar sucede con Infiel, cuya audiencia tampoco ha ido al alza. Infiel Cansu Dere, protagonista de Infiel | Credit: TELEMUNDO El drama protagonizado por Cansu Dere debutó en la pantalla de Telemundo el 13 de junio ante 1,070,000 televidentes (P2+). Un mes después, su audiencia ronda los 900 mil televidentes (P2+), viéndose superada por el melodrama de la competencia, Mujer de nadie (Univision). 10PM 1.Mujer de nadie (Univision): 1,107,000 (P2+) 2.Infiel (Telemundo): 844,000 (P2+) Fuente de las audiencias: Nielsen NPM (07/12/2022)

