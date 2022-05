La madrastra, La desalmada 2 y más... Las telenovelas de TelevisaUnivision para la temporada 2022-23 TelevisaUnivision presentó este martes en Nueva York su oferta de programación para la temporada 2022-23. Conoce aquí todas las novedades en materia de ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovela Livia Brito; Aracely Arámbula; Victoria Ruffo | Credit: Televisa; Mezcalent (x2) Al igual que hiciera Telemundo justo el día anterior, TelevisaUnivision presentó este martes 17 de mayo en Nueva York su variada oferta de programación para la temporada 2022-23. Entre sus novedades en materia de ficción se encuentran una nueva versión de la exitosa telenovela La madrastra con Aracely Arámbula como protagonista, la continuación de Corona de lágrimas, la segunda temporada de La desalmada y la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, entre otros títulos. Corona de lágrimas 2 La historia de Refugio y su familia continúa en la esperada segunda parte de Corona de lágrimas, donde el personaje interpretado por Victoria Ruffo enfrentará luchas emocionales y morales mientras trata de unir a sus tres hijos, quienes están enfrentados por rivalidades amorosas y económicas. Alejandro Nones, José María Torre, Mane de la Parra, Maribel Guardia y Ernesto Laguardia, entre otros, retoman los personajes que interpretaron en la historia original. Corona de lágrimas Protagonistas de Corona de lágrimas 2 | Credit: Instagram Alejandro Nones Perdona nuestros pecados La historia sigue la vida de Elsa, hija de Manuel, el hombre más rico y violento del pueblo de San Juan. Elsa está enamorada de Andrés, pero Manuel nunca permitirá que se casen ya que, en su opinión, Andrés no es digno del amor de su hija. Elsa y Andrés escapan, pero Manuel los encuentra y, para salvar la vida de Andrés, Elsa le pide que huya y nunca mire hacia atrás, sin saber que está embarazada de su hijo. Manuel encierra a Estela en un pabellón psiquiátrico, declarando que es una amenaza para sí misma y para los demás, para poder quedarse con todo. Andrés se entera de la situación y vuelve para enterarse que Elsa espera a su hijo. Juntos lucharán por rescatar lo que es suyo. Ambientada en la actualidad y en un contexto rural, la historia es producida por Lucero Suárez, conocida por exitosos títulos como Enamorándome de Ramón y Te doy la vida. La herencia El fallecimiento de un exitoso patriarca de una plantación de aguacates cambiará drásticamente la vida de sus hijos cuando una hermosa joven afirma ser su hermana desconocida. Su elenco protagónico incluye a Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar. La herencia Protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISA Vencer la ausencia Tras el éxito de Vencer el miedo, Vencer el desamor y Vencer el pasado, la exitosa saga continúa con esta nueva historia que sigue a cuatro mujeres, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, quienes enfrentan una pérdida significativa en sus vidas. Ariadne Díaz Ariadne Díaz, protagonista de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo Primero tú Esta es una historia de amor entre un famoso artista caído en desgracia y una joven talentosa que aspira a la fama. Su amor los unirá y encontrarán el uno en el otro el apoyo que necesitan. Mujer de nadie Livia Brito y Marcus Ornellas protagonizan este melodrama sobre una mujer trabajadora que está decidida a superar la traición que ha sufrido por parte de los hombres más cercanos a ella. Subestimada por su belleza y por ser mujer, se enfrentará a quienes la menospreciaron y luchará para recuperar lo que es suyo, incluido el hombre que amaba. Mira aquí un avance. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: Instagram Mujer de nadie La madrastra La nueva versión de este clásico de los melodramas marca el regreso a las telenovelas de Aracely Arámbula. Después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió, María quiere volver a ver a sus hijos, pero ellos creen que está muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia. Como solía ser la confidente de todos, guarda secretos que podrían romper matrimonios y cuentas bancarias e incluso revelar al verdadero asesino. El actor chileno Andrés Palacios también integra el elenco protagónico de esta historia. La desalmada 2 Tras el gran éxito de La desalmada, llega la próxima entrega de este melodrama romántico al horario estelar de Univision. La historia se centra en la vida de Fernanda Linares, quien, luego de vengar el asesinato de su primer marido, se enfoca en recuperar la confianza de su esposo. Sin embargo, su pasado la persigue mientras Agustín intenta desestabilizar su nuevo matrimonio y poner a su marido en su contra. José Ron y Livia Brito regresan para la segunda temporada, que contará con más sorpresas y giros inesperados en la trama. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muero por Lola Lola, una extrovertida secretaria española que vive en la Ciudad de México, se convierte por casualidad en copropietaria de una antigua y lujosa funeraria donde trabaja en asociación con Matías, el propietario principal del negocio. Lola es una mujer soltera empedernida de unos cuarenta años que siempre luchó por su propio espacio, libertad y privacidad, y que de la noche a la mañana se convierte en la madre adoptiva de Iker, un adolescente huérfano y con problemas que aparentemente es imbatible cuando se trata de lidiar con todos excepto con Lola.

