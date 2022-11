Las telenovelas de Sebastián Rulli: de Primer amor a 1000 x hora a Los ricos también lloran Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sebastián Rulli Credit: Mezcalent (x2) Así ha cambiado el actor argentino, quien protagoniza la exitosa telenovela estelar de Univision Los ricos también lloran, en los últimos 20 años a través de los melodramas en los que ha participado. Empezar galería Primer amor a 1000 x hora Primer amor Credit: Mezcalent La telenovela juvenil que protagonizaron Anahí, Ana Layevska, Kuno Becker y Valentino Lanús marcó en el 2000 el debut del actor argentino en los melodramas mexicanos. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Alegrijes y rebujos Rulli Credit: Mezcalent Rulli formó en 2003 parte del elenco de esta exitosa telenovela infantil en la que también trabajó Jacky Bracamontes. 2 de 15 Ver Todo Rubí Rulli Credit: Mezcalent Curiosamente con Bracamontes volvió a trabajar justo un año después en el exitoso melodrama Rubí, donde el actor integró el triángulo protagónico de la historia. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Contra viento y marea Rulli Credit: Mezcalent Marlene Favela fue su pareja en esta telenovela que protagonizó en 2005. 4 de 15 Ver Todo Mundo de fieras Rulli Credit: Mezcalent Rulli dio el salto al horario estelar de Las Estrellas en 2006 con este melodrama que protagonizó junto con Sara Maldonado. 5 de 15 Ver Todo Pasión Rulli Credit: Mezcalent El actor se vistió de época por primera vez en 2007 para conformar el triángulo protagónico de este melodrama en el que compartió créditos con Susana González y Fernando Colunga. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un gancho al corazón Danna Credit: Mezcalent El actor se adentró en 2008 en la piel de Mauricio Sermeño en esta telenovela que protagonizó junto con Danna García. 7 de 15 Ver Todo Teresa Rulli Credit: Mezcalent El exitoso melodrama unió por primera vez como pareja protagónica a Sebastián y a Angelique Boyer. 8 de 15 Ver Todo Amores verdaderos Amores verdaderos Credit: Facebook Amores verdaderos Rulli vivió un 'amor verdadero' en la ficción junto a Eiza González en esta historia que se grabó en 2012. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lo que la vida me robó Rulli Credit: Mezcalent Tras el éxito de Teresa, Sebastián y Angelique volvieron a protagonizar juntos en 2013 otra telenovela, esta vez en horario estelar. 10 de 15 Ver Todo Tres veces Ana Tres veces Ana Credit: Mezcalent Esta versión del exitoso melodrama Lazos de amor fue la tercera telenovela en la que Rulli y Boyer compartieron set de grabación. En esta ocasión les acompañaba David Zepeda. 11 de 15 Ver Todo Papá a toda madre Rulli Credit: Mezcalent El actor se adentró en el género de la comedia en 2017 como protagonista de esta telenovela en la que tuvo como pareja a Maite Perroni. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El dragón Rulli Credit: Mezcalent La ambiciosa serie del creador de La reina del sur, Arturo Pérez Reverte, sacó en 2019 de su zona de confort a Rulli. 13 de 15 Ver Todo Vencer el pasado Rulli Credit: Mezcalent Sebastián y Angelique llevaron por cuarta ocasión los roles protagónicos en esta telenovela, que fue la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. 14 de 15 Ver Todo Los ricos también lloran Los ricos Credit: Mezcalent Actualmente Rulli interpreta a Luis Alberto Salvatierra en el exitoso melodrama estelar de Univision Los ricos también lloran. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

