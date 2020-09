De telenovelas: ¿cuáles han sido las actrices más lloronas? Recordamos algunas de las actrices que se ganaron la fama de sufridas por sus dramáticos roles en estos clásicos de telenovelas. ¿Te acuerdas? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El drama es un ingrediente esencial en las telenovelas. Por ello vale la pena recordar algunas de las escenas más melodramáticas en las que sus protagonistas han dejado caer una catarata de lágrimas y han conmovido a la audiencia. Esta es nuestra lista de actrices de exitosas producciones que han llorado desconsoladamente como auténticas sufridas y lloronas de la pantalla chica. La madrastra En su papel protagónico, la actriz mexicana Victoria Ruffo fue una gran víctima de las circunstancias y su nivel de drama fue tan alto que el pasado marzo, tras más de 15 de años de su estreno, una de las escenas se volvió viral por la pandemia del coronavirus. “No sé qué hacer, quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo. Echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo. Quisiera poder volar para sentirme en libertad, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Miedo de lo que me espera ahí afuera”, dice el personaje que encarna la actriz roto en llanto. María la del Barrio ¿Cómo no recordar esa esa escena conmovedora en la que la desdichada María recoge del lodo con su boca una joya que le lanzó la villana interpretada por Chantal Andere para humillarla? Esta producción de Televisa se estrenó en el 1995 y catapultó a la fama a sus protagonistas, Thalía y Fernando Colunga. La pobre actriz llora desconsoladamente ante tanta maldad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ricos también lloran Este melodrama de 1979 es uno de los clásicos protagonizados por Verónica Castro que más éxito cosechó. En su rol de la desdichada y sufrida Mariana Villanueva, Castro dio cátedras de actuación y drama. Esta producción de Valentín Pimstein que fue vista en más de 150 países contribuyó a internacionalizar las telenovelas mexicanas. Mi pecado En su papel protagónico junto a Eugenio Siller, Maite Perroni se convirtió en la desafortunada Lucrecia Córdoba. Este drama lleno de secretos e intrigas es recordado por esta escena que Perroni comparte con la actriz Daniela Castro, en la que esta le confiesa que además de ser su madre, también es su hermanastra porque fue violada por su padre.

