Univision anuncia PrendeTV, su servicio de streaming con decenas de telenovelas La plataforma incluye en su versión beta abierta un canal dedicado a la emisión de producciones turcas y otro que alberga melodramas protagonizados por Angelique Boyer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision estrenará durante el primer trimestre de 2021 PrendeTV, el primer servicio premium y gratuito de streaming con publicidad de Estados Unidos creado exclusivamente para los hispanos del país. Entre las más de 10,000 horas de programación de vídeo on demand y los más de 30 canales que ofrecerá en un inicio la recién estrenada plataforma se encuentran películas taquilleras de Hollywood, series, telenovelas, comedias, sin olvidar los clásicos del deporte, los programas de estilo de vida y una variada programación infantil. En cuanto al género televisivo favorito del público hispano, el servicio cuenta en su versión beta abierta con al menos 9 canales destinados exclusivamente a la emisión de las más variadas y exitosas telenovelas, entre las que destacan producciones mexicanas, venezolanas e incluso turcas. De hecho, la plataforma alberga un canal dedicado a los melodramas turcos en el que, por el momento, se emiten dos ficciones: La familia de mi esposo y Me robó mi vida, cuyos capítulos también están disponibles 'on demand' para ser disfrutados cuando el público así lo decida. El servicio también dispone de un canal que emite 24 horas al día telenovelas protagonizadas por Angelique Boyer, así como otro centrado en las producciones encabezadas por Sebastián Rulli. Image zoom Credit: UNIVISION Aunque abundan las producciones de Televisa, el amplio catálogo de telenovelas que ofrece –y ofrecerá– PrendeTV incluye incluso ficciones chilenas como Casa de muñecos o brasileñas como El otro lado del paraíso. Televisa Abismo de pasión, Alborada, Amar a muerte, Amores verdaderos, Antes muerta que Lichita, Cómplices al rescate, Entre el amor y el odio, La madrastra, Libre para amarte, Lo imperdonable, Marimar, Mi marido tiene familia, Papá a toda madre, Piel de otoño, Salomé, Sortilegio, Soy tu dueña, Teresa y Un gancho al corazón son los títulos que alberga hasta el momento de la empresa mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Venevision Amor secreto, Corazón apasionado, Cosita linda y Rosario destacan entre las producciones de Venevision. RCTV Desde RCTV llegan Ellas aman ellos mienten, Estrambótica Anastasia, Juana la virgen, La trepadora, Piel salvaje y Mi prima ciela, esta última telenovela protagonizada por la fallecida actriz venezolana Mónica Spear. Image zoom Credit: UNIVISION Brasileñas El otro lado del paraíso, El tiempo no para y Totalmente diva son las telenovelas procedentes de Brasil. Chilenas En cuanto a las producciones chilenas sobresalen Casa de muñecos, Chipe libre, Juegos de poder, Las Vegas, Papi Ricky y Verdades ocultas. Turcas Por último, los amantes de las producciones turcas tendrán su buena dosis de drama con estrenos como La familia de mi esposo y Me robó mi vida. La versión beta abierta de PrendeTV está a disposición de los usuarios en Internet y, para dispositivos móviles, por medio de las tiendas de Apple App y Google Play. El servicio, que incluirá mucho más contenido del que se encuentra actualmente disponible en su versión beta abierta, será lanzado oficialmente próximamente.

