Las telenovelas más vistas actualmente en el prime time de la televisión hispana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La desalmada Credit: TELEVISA (x2) A menos de un mes para despedir el año, Univision continúa siendo la cadena líder en el prime time de la televisión de habla hispana gracias al excelente desempeño en términos de audiencia de sus cuatro programas estelares: ¿Qué le pasa a mi familia?, La rosa de Guadalupe, Vencer el pasado y La desalmada, que lideran sus respectivas franjas horarias de emisión frente a las producciones de Telemundo, donde Hercai: amor y venganza es lo más visto. El ranking está elaborado con las cifras de Nielsen (NPM) correspondientes al martes, 7 de diciembre. Empezar galería 1. La desalmada La desalmada Credit: TELEVISA La telenovela protagonizada por Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Marlene Favela y Marjorie de Sousa, que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, se mantiene desde su estreno como la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana. El melodrama producido por José Alberto Castro, que se encuentra ya en sus últimas semanas, continúa imbatible tras promediar 1,704,000 televidentes (P2+). La ficción duplica en audiencia a su competidor más directo: la superserie de época de Telemundo Malverde: el santo patrón. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio 2. Vencer el pasado Vencer el pasado Credit: TELEVISA La tercera entrega de la exitosa saga Vencer ocupa la segunda posición del ranking. La ficción protagonizada por Erika Buenfil, Angelique Boyer, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez congregó frente a la pantalla de Univision a 1,606,000 televidentes (P2+), llevando a la cadena hispana a liderar una jornada más cómodamente su franja horaria de emisión frente al melodrama turco de Telemundo Hercai: amor y venganza. 2 de 6 Ver Todo 3. La rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe Credit: UNIVISION Tras más de 10 años al aire, el programa unitario de Univision que aborda en cada capítulo diferentes problemáticas sociales sigue destacando en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana tras promediar 1,541,000 televidentes (P2+). 3 de 6 Ver Todo Anuncio 4. ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa a mi familia? Credit: TELEVISA Con Eva Cedeño y Mane de la Parra a la cabeza de su elenco, el melodrama producido por Juan Osorio sedujo a 1,390,000 televidentes (P2+), lo que permitió a Univision convertirse también en la cadena líder en su franja horaria de emisión. 4 de 6 Ver Todo 5. Hercai: amor y venganza Hercai Credit: TELEMUNDO La segunda temporada del drama turco es actualmente la producción estelar más vista de Telemundo. Pese a ello, la historia que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü apenas consigue superar el millón de televidentes (P2+) ya que registró 1,059,000 televidentes (P2+). 5 de 6 Ver Todo 6. Malverde: el santo patrón Malverde Credit: TELEMUNDO La ambiciosa superserie de Telemundo que protagoniza Pedro Fernández no ha logrado despegar. La ficción de época se mantiene desde su estreno por debajo del millón de televidentes (P2+): 833 mil televidentes (P2+) para ser más exactos. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

