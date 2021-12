Las 6 telenovelas más vistas de Televisa en 2021 La empresa mexicana publicó el ranking de sus 10 programas más vistos del año, entre los que se encuentran seis telenovelas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovela Telenovelas de Televisa | Credit: TELEVISA (x3) 2021 está a punto de finalizar y es tiempo de hacer balance, también para las cadenas de televisión. En este caso ha sido Televisa la que ha compartido el ranking de sus 10 programas más vistos del año en México, entre los que se encuentran seis telenovelas. "Como cada año, en Televisa te llevamos las mejores historias y, gracias a tu preferencia, muchas de ellas se han colocado este 2021 como éxitos rotundos. Los números así lo demuestran", compartió la empresa mexicana a través de las redes sociales junto a una gráfica en la que se muestran cuáles fueron los 10 programas más vistos de Televisa durante el 2021. 1. La desalmada Protagonizada por Livia Brito y José Ron, la telenovela, que se encuentra en sus últimos capítulos por la pantalla de Univision, se convirtió en la ficción más vista del año. El melodrama, en el que también participan Eduardo Santamarina, Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos, entre un gran elenco, narra la historia de Fernanda (Brito), una mujer marcada por una gran tragedia, pues en su noche de bodas asesinan a su esposo y la ultrajan. Con los años, la hermosa joven se convierte en una mujer dura y desalmada que no descansará hasta hacer justicia, pero no contaba con enamorarse de Rafael Toscano (Ron), el hijo de su peor enemigo. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION 2. Vencer el pasado La telenovela, que continúa al aire en Estados Unidos en el prime time de Univision, le sigue muy de cerca en segunda posición. El melodrama es la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer y cuenta con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil. Gira alrededor de cuatro mujeres distintas entre sí que intentan dejar atrás los desafortunados hechos que las convirtieron en blanco de juicios en el implacable mundo de las redes sociales. Angelique Boyer Angelique Boyer y Vencer el pasado, protagonistas de Vencer el pasado | Credit: Mezcalent 3. Mi fortuna es amarte El melodrama protagonizado por Susana González y David Zepeda se estrenó hace poco más de un mes en México y ya se ha posicionado como uno de los programas favoritos de la audiencia. La telenovela narra la historia de Natalia Robles (Susana), una bella ama de casa que ha dedicado su vida a su familia y descubre la traición de su esposo; y de Vicente Ramírez (David), hombre honesto y trabajador, que sufre la terrible pérdida de su esposa. Los caminos de Natalia y Vicente se cruzarán para demostrar que el amor puede surgir aún en la peor adversidad. David Zepeda Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA 4. Si nos dejan Con Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas en los roles protagónicos, la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel ocupa la cuarta posición del ranking. El melodrama centra su historia en Alicia (Villanueva), una mujer madura quien contra todo pronóstico vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras divorciarse de su esposo. Si nos dejan Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de Si nos dejan | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 5. Vencer el desamor La segunda entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizaron Daniela Romo, Claudia Álvarez y David Zepeda también se encuentra entre los programas más vistos del año. Vencer el desamor Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TELEVISA 6. ¿Qué le pasa a mi familia? La comedia romántica que encabezan Eva Cedeño y Mane de la Parra cierra el ranking de las telenovelas más vistas de Televisa durante el 2021. La ficción se emite actualmente en Estados Unidos a través de Univision, donde ya se encuentra en sus últimas semanas. Telenovela Credit: Instagram Televisa Prensa No hay duda de que fue año muy exitoso para Televisa en materia de ficción.

