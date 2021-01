Close

Telenovelas de Univision lideran el prime time de la televisión hispana Sus tres melodramas, Vencer el desamor, Imperio de mentiras y Dulce ambición, imponen su liderazgo en sus respectivas franjas horarias frente a las producciones de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noche histórica que vivió Telemundo el pasado martes con los estrenos de La suerte de Loli y Buscando a Frida llevó a la cadena a liderar las audiencias del prime time hispano a las 9pm y 10pm en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años. Pero el liderazgo apenas duró 1 día, al menos en el caso de La suerte de Loli. Univision se hizo este miércoles 27 de enero con el control de ambas franjas horarias –salvo en la franja de edad de 18 a 49 años en el caso de Buscando a Frida– gracias a los buenos datos de Imperio de mentiras y Dulce ambición, ficciones que ya se encuentran en sus últimas semanas al aire. La telenovela protagonizada por Silvia Navarro pasó de 1 millón y medio de televidentes (P2+) en su primer capítulo a 1 millón 200 mil en su segundo –según cifras de Nielsen difundidas por PRODU–, una disminución de audiencia que pasó factura a la cadena y llevó a la historia encabezada por Angelique Boyer a liderar su franja horaria de emisión. Image zoom Silvia Navarro, protagonista de La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO 9PM Imperio de mentiras: 1,6 M (P2+) La suerte de Loli: 1,2 M (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo similar sucedió a las 10 de la noche, donde tras la pérdida de audiencia que tuvo también Buscando a Frida en su segundo episodio, Dulce ambición se adueñó de su franja horaria, salvo entre adultos de 18 a 49 años, que fue donde único pudo liderar Telemundo. Image zoom Victoria White es Frida en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO 10PM Dulce ambición: 1,3 M (P2+) 2. Buscando a Frida: 1 M (P2+) A pesar de su buen dato de audiencia –uno de los más altos hasta la fecha– Imperio... no logró liderar el ranking de los programas más visto de la televisión hispana. Ese privilegio fue una vez más para Vencer el desamor, el melodrama mexicano protagonizado por Daniela Romo, David Zepeda y Claudia Álvarez que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este. Image zoom Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini y Valentina Buzurro, protagonistas de Vencer el desamor | Credit: TELEVISA Con 1,8 millones de televidentes (P2+), Vencer… volvió a situarse este miércoles como la telenovela más vista con amplia ventaja respecto a Exatlón Estados Unidos (Telemundo). 8PM 1. Vencer el desamor: 1,8 M 2. Exatlón Estados Unidos: 1,1 M Univision lideró así todas las franjas horarias estelares, incluyendo la de las 7 p.m. en la que el programa unitario La rosa de Guadalupe también arrasó con 1,7 millones de televidentes (P2+).

