Telenovelas de Univision lideran el prime time hispano Amor eterno y Ringo encabezan el ranking de las telenovelas más vistas actualmente en la televisión de habla hispana frente a las producciones de Telemundo. By Moisés González Univision continúa mandando en el prime time hispano frente su principal rival, Telemundo. La cadena de televisión en español inició marzo imponiendo nuevamente su liderazgo en todas las franjas horarias estelares ante las producciones de Telemundo, que continúan sin despegar. Univision ha conseguido conformar una sólida barra de programación en materia de ficción que inicia a las 7 p.m., hora del Este, con La rosa de Guadalupe y termina a las 10 p.m., hora del Este, con la telenovela turca Amor eterno, que desde el viernes pasado ocupa de momento el lugar de Rubí. La cadena se anota su primer triunfo a las 7 p.m., hora del Este, con el unitario La rosa de Guadalupe, que con 1,6 millones de televidentes (P2+) se impone al reality Exatlón que, pese a ello, se mantiene como la oferta de Telemundo más fuerte. La telenovela mexicana Ringo protagonizada por José Ron y Mariana Torres lleva a Univision a liderar la franja horaria de las 8 p.m., hora del Este, con 1,7 millones de televidentes (P2+); mientras que el melodrama turca Amor eterno impone su liderazgo a las 9 p.m., hora del Este, con 1,9 millones (P2+) frente a La doña (Telemundo), que apenas sobrepasa el millón (P2+). Image zoom Amor eterno y Ringo La ficción protagonizada por las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que también se transmite a las 10 p.m., hora del Este, en el horario que antes ocupaba Rubí, casi duplica en audiencia a la superserie de Telemundo Operación pacífico, que no alcanza el millón de televidentes (P2+). Lo más visto (miércoles, 4 de marzo):

1. Amor eterno (9PM): 1,9 millones

2. Amor eterno (10PM): 1,8 millones

3. Ringo: 1,7 millones

4. La rosa de Guadalupe: 1,6 millones

5. Exatlón: 1,3 millones

6. La doña: 1 millón

7. Operación pacífico: 886 mil Fuente de las audiencias: PRODU Nueva ficción A partir del próximo lunes 9 de marzo, la programación de Univision experimentará un ligero cambio con el estreno a las 10 p.m., hora del Este, de la tercera temporada de Sin miedo a la verdad. Image zoom Alex Perea y Ligia Uriarte, protagonistas de Sin miedo a la verdad Protagonizada por Álex Perea en la piel de Manu, los nuevos capítulos de la ficción seguirán girando alrededor de este joven valiente e idealista que, a través de un video blog, utiliza sus habilidades como hacker para ayudar a personas que han sido víctimas de alguna injusticia. En esta nueva temporada, Manu se enfrentará con más fuerza a la agrupación ‘La mafia del poder’ y el ahora procurador, Horacio Escamilla (Fermín Martínez). Advertisement

