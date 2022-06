De Vino el amor a Amor dividido: las telenovelas de Gabriel Soto e Irina Baeva y su experiencia de trabajo como pareja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Soto Credit: Instagram Irina Baeva; Instagram Amor dividido Gabriel Soto e Irina Baeva llevan tres telenovelas juntos en el lapso de 6 años, dos de ellas siendo pareja en la vida real. Empezar galería Primera vez Irina Credit: Instagram Irina Baeva Los caminos de Gabriel Soto e Irina Baeva se cruzaron en 2016 cuando ambos fueron elegidos por el productor de Televisa José Alberto Castro para protagonizar Vino el amor, melodrama que marcó el debut como protagonista de la joven actriz rusa. "Los dos trabajamos de memoria, a pesar de que es más complicado y más trabajo porque luego te tienes que aprender más de 20 escenas al día. Gabriel siempre tiene buena energía y pura vibra positiva, que siempre se agradece porque ayuda mucho al ambiente de trabajo. Además, es un gran amigo, sé que podría contar con él para lo que necesite. Y es mutuo", contó entonces Irina en una entrevista con People en Español. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Solo amigos Irina Credit: Instagram Irina Baeva "Estoy muy contento y muy agradecido con Irina porque es una chava que tiene todas las ganas del mundo. Es bien disciplinada. Siempre llega estudiada y a tiempo. A pesar de ser joven, estamos en la misma sintonía de concentración, disciplina y ganas de hacer las cosas. Ambos estamos trabajando muy fuerte y muy preocupados por hacer un buen trabajo", llegó a compartir Soto sobre su experiencia de trabajo con Irina. 2 de 7 Ver Todo De nuevo juntos Irina Credit: Instagram Soltero con hijas Gabriel e Irina tuvieron la oportunidad de volver a compartir set de grabación en 2019 como parte del elenco estelar de la telenovela Soltero con hijas y en la que dan vida al galán y a la antagonista de la historia. Una experiencia que resultó muy diferente a la primera puesto que en esta ocasión ya eran pareja en la vida real. "La verdad es que me ilusionó desde un inicio", declaró Baeva a People en Español sobre el hecho de poder trabajar juntos por primera vez como pareja. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Compañeros y pareja Irina Credit: Instagram Soltero con hijas "Compartir ese éxito y decir ¡guau!, nos fue increíble y somos parte del mismo proyecto y del mismo éxito que la gente ve todas las noches en sus casas la verdad es que es algo muy bonito", agregó la intérprete de 29 años. 4 de 7 Ver Todo No hay 2 sin 3 Irina Baeva Credit: Instagram Amor dividido El año pasado, ya con una relación de pareja sólida y la boda a la vuelta de la esquina, Soto y Baeva volvieron a trabajar juntos por tercera ocasión, esta vez en el melodrama Amor dividido, que se encuentra actualmente al aire en México y donde nuevamente Irina es la antagonista de la historia. 5 de 7 Ver Todo Todo son ventajas Gabriel Soto Credit: Instagram Amor dividido Para Gabriel e Irina todo son ventajas a la hora de compartir set de grabación con la pareja. "La primera es que estás en la misma sintonía de energía, estás platicando de lo mismo, tienes los mismos temas de conversación; y la otra –la más importante– es que cuando grabas novela estás de 12 a 14, a veces hasta 16 horas todos los días de lunes a sábado grabando y durante 6, 7 a veces hasta 8 meses y se hace mucho tiempo, entonces si no tuviéramos también esa sintonía de tiempos la verdad es que luego es difícil verse", aseveró Soto. "De esta manera podemos disfrutarnos más y podemos vernos más". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más tiempo juntos Irina Baeva Credit: Instagram Amor dividido "Cuando uno está grabando algún proyecto estamos fuera de nuestra casa, sobre todo si se graba en locación porque luego hay viajes de dos o tres semanas seguidas a la locación y pasas mucho tiempo fuera, entonces estás en el set desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche si es que bien te fue –en muchas ocasiones pueden llegar a ser inclusive más horas–, entonces si no estás compartiendo como crédito en el proyecto con tu pareja pues muchas veces ni nos vemos. Cuando Gabriel estaba filmando Te acuerdas de mí, que fue la novela que se estrenó el año pasado, de pronto tenía llamados muy, muy largos, entonces llegaba y nada más cenábamos juntos y ya se iba a dormir porque al día siguiente se tenía que levantar supertemprano al llamado", comenta Irina. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

