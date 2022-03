El fenómeno turco Madre (casi) triplica en audiencia a Pasión de gavilanes 2 La nueva temporada de la telenovela de Telemundo registró este martes 22 de marzo su dato de audiencia más bajo hasta la fecha frente al exitoso drama turco de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre Beren Gokyildiz, protagonista de Madre | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO La nueva temporada de Pasión de gavilanes no levanta cabeza en el prime time de Telemundo. La historia protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown registró este martes 22 de marzo su mínimo histórico de audiencia tras caer por primera vez por debajo de los 700 mil televidentes (P2+). El melodrama apenas promedió 647 mil televidentes (P2+) frente a los casi 2 millones que registró en su misma franja de emisión la telenovela turca de la competencia, Madre (Univision), que se mantiene imparable como la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana. 10PM 1.Madre: 1,806,000 televidentes (P2+) 2.Pasión de gavilanes 2: 647 mil (P2+) El drama protagonizado por la carismática niña turca Beren Gokyildiz en la piel de Melek casi triplica en audiencia a la nueva temporada de los gavilanes, que no parece haber tocado fondo todavía. Cansu Dere Cansu Dere y Beren Gokyildiz, protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION Pasión de gavilanes 2 se estrenó por Telemundo el lunes 14 de febrero ante 1,032,000 televidentes (P2+). Un mes después, la telenovela no solo no ha logrado mejorar ese discreto dato de audiencia con el que arrancó, sino que ha empeorado su audiencia tras perder casi 400 mil televidentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras Madre, la segunda telenovela más vista actualmente es el melodrama mexicano Mi fortuna es amarte, seguido de la comedia romántica Soltero con hijas, ambas de Univision. 1.Madre: 1,806,000 (P2+) 2.Mi fortuna es amarte: 1,624,000 (P2+) 3.Soltero con hijas: 1,481,000 (P2+) En Telemundo, el programa estelar más visto continúa siendo el drama turco Hercai: amor y venganza, a pesar de que no atraviesa su mejor momento en términos de audiencia. Hercai Protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO La historia de amor protagonizada por las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) promedió este martes 1,173,000 televidentes (P2+). Fuente de las audiencias: Nielsen NPM (02/22/2022)

