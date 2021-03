Close

¿La telenovela de Maite Perroni que predijo la pandemia de coronavirus? El programa 'Las 5 mejores' (Tlnovelas) rescató una escena de la telenovela Triunfo del amor en la que el personaje interpretado por la exRBD se infecta de un extraño virus. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La realidad supera muchas veces a la ficción. Con frecuencia, las situaciones más extrañas que forman parte de las tramas de las películas, series y telenovelas que vemos en nuestro día a día se quedan cortas con lo que luego termina sucediendo en la vida real. Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió al personaje interpretado por la actriz y cantante mexicana Maite Perroni hace 10 años en la exitosa telenovela de Televisa Triunfo del amor. En el melodrama, Perroni se contagiaba de un extraño virus que la obligaba a permanecer aislada en la habitación de un hospital sin poder tener contacto con nadie del exterior. Un virus que recuerda mucho al que hace tan solo un año irrumpió de manera sorpresiva en la vida de todos, el SARS-CoV-2, y que aún mantiene en jaque al planeta entero. Image zoom Maite Perroni y William Levy en Triunfo del amor | Credit: Mezcalent La escena de la telenovela que también encabezó William Levy cobró actualidad en el programa Las 5 mejores (Tlnovelas) que presenta la actriz mexicana Laura Flores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estoy impactada igual que usted porque vea lo que son las cosas. María Desamparada se infecta con un extraño virus, un virus letal que le ataca las vías respiratorias. Señor, señora, pare oreja, esto pasó en el 2010 y en el 2020 aparece el covid-19, así que imagínese usted en las redes sociales se hizo viral esta escena, tanto que decían que Maite Perroni y William Levy en Triunfo del amor pronosticaron con estos personajes la presencia del covid-19 en el 2020", comentó Flores durante la emisión del programa que conduce cada sábado. "Así las cosas. La realidad rebasa la ficción y del 2010 al 2020 algo simplemente sucedió como fue establecido en la ficción. Qué impresión, ¿verdad?", agregó la artista.

