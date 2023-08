"Tengo VIH": Telenovela de TelevisaUnivision sorprende con protagonista con VIH No es muy común que se toque este tema en un melodrama mexicano, muchos menos que se aborde a través de un personaje protagónico y con este nivel de profundidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Ferro Carlos Ferro en una escena de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision Paloma, una simpática diseñadora digital sin hasta ahora demasiada suerte en el amor, está convencida de que Franco, su novio, un consultor con el que lleva poco tiempo saliendo, le oculta algo. Lo que no sospecha es la confesión que termina haciéndole: 'Tengo VIH'. La escena forma parte de la telenovela Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que se transmite en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Detrás de los personajes se encuentran dos de los protagonistas de la historia, Claudia Martín y Carlos Ferro. "No es sencillo hablar de mi condición porque la gente tiende a estigmatizar a las personas que vivimos con VIH. Es terrible que, a pesar de nuestro esfuerzo y de tener una carga viral indetectable, seamos señalados, nos traten así. Si te lo cuento es porque quiero que sepas que siempre seré honesto contigo. Espero seguir este camino acompañado del resplandor de tu brillo", abre su corazón Franco a Paloma en otra emotiva escena de la telenovela que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Claudia Martín Carlos Ferro y Claudia Martín en una escena de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision No es muy común que se toque este tema en un melodrama mexicano, muchos menos que se aborde a través de un personaje protagónico y con el nivel de profundidad con el que se está haciendo. "Como siempre, lo hablaremos con respeto, dando información correcta. No con un personaje secundario, sino con uno de los protagonistas, por lo relevante del tema", aseveró uno de los escritores de la telenovela, Germán Pérez Zermeño, a través de su perfil de Twitter una vez que salió la escena al aire la semana pasada y se reveló el gran secreto de Franco. Carlos Ferro Carlos Ferro en una escena de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la saga 'Vencer' nunca se ha tratado un tema "a la ligera" y esta no será la excepción. "Cualquier tema que se habla cuenta con respaldo de especialistas e investigación". El propósito es plasmar el tema con la mayor verdad posible para ayudar a derribar prejuicios y "quitar estigmas de lo que significa, hoy en día, que alguien viva con VIH".

