Escena de Si nos dejan, ¿sufre censura en México? La polémica escena de la telenovela sí se emitió en su día completa a través de Univision; en su reciente transmisión en México, sin embargo, optaron por editarla para suavizarla. Si nos dejan Escena de Si nos dejan | Credit: UNIVISION A menos de dos meses para que finalice el 2021, nadie duda de que una de las telenovelas más exitosas del año ha sido Si nos dejan. El melodrama que protagonizaron Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas obtuvo altos niveles de audiencia durante los 4 meses en los que estuvo al aire, llegando a sobrepasar los dos millones de televidentes (P2+) en su último capítulo. Tras su exitoso paso por Estados Unidos en el horario estelar de la cadena Univision, la telenovela en la que también participan Gaby Spanic, Alexis Ayala, Scarlet Gruber y la hija de Gabriel Soto, entre un gran elenco, aterrizó recientemente en México por Las Estrellas. La transmisión del melodrama en su país de origen no ha estado exenta de polémica desde su primer capítulo debido a la 'censura' que habría sufrido una de sus escenas por parte de Televisa. La escena en cuestión corresponde a uno de los momentos más cruciales del primer episodio cuando Alicia (Villanueva) encuentra a su esposo en la cama con su amante, personajes interpretados por Alexis Ayala (Sergio Carranza) y Scarlet Gruber (Julieta). Tal y como se percató la cuenta de Instagram especializada en telenovelas, Noveleando (@noveleandomx), manejada por Chema Cortés hubo una notable diferencia entre la escena que se pudo ver en Estados Unidos a través de Univision y la que se emitió en México. Noveleando se encargó de hacer la comparación y en efecto se puede apreciar cómo en México se cortó ligeramente la escena –apenas unos segundos– para evitar mostrar un primer plano de Sergio y Julieta cuando son sorprendidos por Alicia en pleno acto sexual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como se veía venir, las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar. "Fue leve la censura, ni se notó", "Pero en La desalmada había escenas más fuertes que ahí" o "La verdad la escena estéticamente no les salió bien, creo que Televisa hizo bien en editarla", se puede leer entre las decenas de reacciones que no tardaron en invadir la publicación.

