La telenovela que graba Matías Novoa en lugar de El señor de los cielos 8 El actor chileno no retomará el personaje de Amado Casillas en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo, que ya ha comenzado a tomar forma en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No estarán todos. Telemundo reveló esta semana el elenco que acompañará a Rafael Amaya en la nueva temporada de El señor de los cielos, que ya se graba en México, y hubo varias ausencias importantes, entre ellas la de Matías Novoa, quien interpreta desde la sexta temporada a Amado Casillas, uno de los personajes principales de la exitosa superserie. Aunque el actor chileno ya había avanzado semanas atrás en una entrevista exclusiva con People en Español que no iba a participar en El señor de los cielos 8, ahora que la noticia se hizo oficial por parte de la cadena las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales. "¿Cómo que no vas a estar?", "Regresa por favor" o "Todavía no puedo creer que no estarás", fueron algunos de los comentarios que compartieron los fanáticos de la superserie. Matías Novoa Matías Novoa es Amado Casillas en El señor de los cielos | Credit: Telemundo Novoa explicó en su momento que "hubiera estado feliz" de volver a formar parte del elenco de El señor de los cielos, "pero no se llegó a un acuerdo, ni en tiempos ni en historia". La nueva telenovela que graba Mientras que sus excompañeros de El señor de los cielos comenzaron a darle forma recientemente en México a la octava temporada, el actor de 42 años hace varios meses que graba en México una nueva telenovela como protagonista de la mano de TelevisaUnivision. Matías Novoa Matías Novoa en las grabaciones de su nueva telenovela en México | Credit: Instagram Rebecca Jones Se trata de la nueva versión de Sortilegio, historia que protagonizaron en 2009 con gran éxito Jacky Bracamontes y William Levy y en la que tiene como pareja a Bárbara de Regil. La telenovela, que produce José Alberto Castro (La desalmada, Corona de lágrimas), se desarrolla en los paradisiacos escenarios naturales de Los Cabos, México. Matías Novoa Matías Novoa posa con parte del elenco de su nueva telenovela | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rebecca Jones, Eva Cedeño, Diego Amozurrutia, Mar Contreras, Sergio Klainer, Felicia Mercado, María Chacón y Raúl Coronado, entre otros, también forman parte de su elenco. El melodrama se estrenará en México en el último trimestre del año por Las Estrellas.

