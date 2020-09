Giselle González habla sobre su Imperio de mentiras ¿Qué tendrá de especial la telenovela Imperio de mentiras? Su productora Giselle González habla al respecto. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo un Imperio de mentiras llegará a la pantalla chica de Estados Unidos este 21 de septiembre a través de Univision. La series es una nueva adaptación de la telenovela turca Kara para ask, una historia de amor entre un policía humilde y honesto (interpretado por el actor Andrés Palacios) y una joven de una acaudalada familia (interpretada por la actriz Angelique Boyer) que se enamoran después de que sus seres queridos son asesinados en circunstancias altamente cuestionables. En exclusiva, la productora del culebrón Giselle González comparte detalles de esta historia que ella asegura enamorará a todos. Image zoom Ciro Gutierrez para People en Español ¿Cuál es la sazón especial de esta historia? Es una historia que te atrapa, una historia de amor, de lucha. Una historia que lo que impera es salir avante con el amor. El punto donde se encuentran los protagonistas es un punto de partida por una desgracia: la muerte de la prometida del protagonista y la muerte del padre de la protagonista. Es un hecho muy doloroso. Te unes con quien crees que es tu enemigo para descubrir la verdad. Image zoom Ciro Gutierrez para People en Español SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuál es el secreto de Televisa para seguir captando a una audiencia con sus telenovelas cuando hay tantas opciones en plataformas como Netflix, Amazon Prime? Porque justamente trabajamos con emociones, transmitimos sentimientos y es un conjunto de situaciones. Ahora hay muchas productoras, pero nosotros los latinos llevamos algo diferente en la sangre. La manera que tenemos de contar estas historias hace que el público sienta y nos acompañe y que rían y que lloren con nosotros; es hacer sentir al público que está dentro de la historia. Ahí reside la magia de esta industria. Contamos historias para el corazón. Image zoom Ciro Gutierrez para People en Español ¿Por qué trabajar con Angelique y Andrés? Con Angelique ya había trabajado hace mucho tiempo en Alma de hierro y había visto su crecimiento. La parte más complicada para mí [fue elegir] al hombre. Cuando empezamos a tener las primeras pruebas [fue] magia. Cuando los ves en pantalla y ves esta química que hay entre ellos —un mundo totalmente diferente, los dos son diferentes— dije que sí, ¡claro que son ellos!

