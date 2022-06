Telenovela de Alejandra Espinoza da la sorpresa en México El melodrama que protagoniza la actriz y conductora mexicana junto a Gonzalo García Vivanco ha visto crecer notablemente su audiencia, ganando cerca de medio millón de televidentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando a finales de marzo se estrenó Corazón guerrero en México, telenovela que marca su debut como protagonista, Alejandra Espinoza era una desconocida para la gran mayoría de los televidentes que sintonizan Las Estrellas, la principal cadena de televisión mexicana. "Esto es un reto para mí y ojalá más allá que enamorarse de Alejandra Espinoza a mí me encantaría que se enamoraran de Mariluz. Creo que es un personaje muy bonito, un personaje bastante identificable con las mujeres mexicanas: luchadora, guerrera, que no se deja de nada y de nadie", compartía en su día la carismática actriz y conductora mexicana en una entrevista con People en Español. A más de dos meses del estreno del melodrama, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina puede sentirse muy orgullosa de haber logrado su propósito. Aunque se mantiene con buenos datos desde su estreno, la telenovela en la que también participan Gaby Spanic, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Sabine Moussier, Diego Olivera y Ana Martín, entre un gran elenco, ha visto crecer considerablemente su audiencia recientemente, posicionándose así como una de las producciones favoritas actuales del público en México. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Los datos hablan por sí solos. El melodrama inició el pasado lunes 6 de junio su undécima semana al aire promediando 1.9 millones de televidentes, lo que le permitió superar a su competidor más directo por 192%. El martes llegó a los 2 millones, mientras que el miércoles sumó 300 mil telespectadores más situándose en los 2 millones 300 mil televidentes. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent El jueves 9 de junio su audiencia era ya de 2.4 millones de televidentes, lo que supone un crecimiento de medio millón de televidentes con respecto al capítulo del lunes. Lunes, 6 de junio: 1.9 millones Martes, 7 de junio: 2 millones Miércoles, 8 de junio: 2.3 millones Jueves, 9 de junio: 2.4 millones SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta la fecha, se han emitido 55 capítulos de la telenovela. Este lunes, se emitirá el 56. Sus grabaciones aún continúan en México aunque ya se encuentran en su recta final. Corazón guerrero Alejandra Espinoza en una escena de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Se espera que Univision estrene el melodrama después del verano.

