"Me siento bien orgullosa de mí. Yo creo que pocas veces los seres humanos hacemos eso: nos agradecemos o decimos lo orgullosos que estamos de nosotros mismos y yo he aprendido en este tiempo a darle mucho valor a las cosas que he cumplido en mi vida y la verdad es que estoy muy contenta, me siento muy orgullosa, le eché muchísimas ganas. Me quedo con un muy buen sabor de boca. Parece que fue ayer que comenzamos a grabar, que comenzamos las pláticas de la telenovela, que Salvador Mejía [el productor] me habló del personaje Mariluz…", expresa.

"Definitivamente la experiencia [de protagonizar una telenovela] fue como me la imaginaba. Tenía mucho miedo, tenía incertidumbre, no sabía con lo que me iba a topar, cómo me iban a recibir los otros actores, sin embargo, el recibimiento fue bien bonito desde el principio", comenta Espinoza. "Chava [el productor] me dio mucha seguridad, me hacía sentir querida y apoyada en el proyecto y yo creo que eso también es bien importante porque no me sentía que no pertenecía. Al contrario, me hizo sentir que ahí pertenecía y que ahí era donde yo debía estar", asevera.