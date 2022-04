¡Qué calor! Telenovela de Alejandra Espinoza alborota las redes con escenas de sus protagonistas ligeros de ropa Los galanes de la historia, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, no han dejado de presumir de cuerpazo en la telenovela de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de una semana de su estreno en México, Corazón guerrero, la telenovela que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza, continúa dando de qué hablar. El melodrama que produce Salvador Mejía y que Univision estrenará durante la segunda mitad del año no ha dejado indiferente al público con una potente historia de amor y venganza. "[La experiencia] ha sido muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba y muchísimo mejor de lo que yo soñaba. Me siento superbendecida de formar parte de esta gran familia en la que se ha convertido toda la familia de Corazón guerrero. Nos llevamos superbién", expresaba semanas atrás la conductora y actriz mexicana en una entrevista con People en Español. La telenovela, que ha sido muy bien valorada por la crítica especializada, también ha alborotado a los televidentes con varias escenas en las que sus tres protagonistas masculinos, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, presumen de cuerpazo ligeros de ropa. Guerrero Rodrigo Guirao y Christian de la Campa en una escena de Corazón guerrero | Credit: TELEVISAUNIVISION "¿Por qué tantas escenas sin playera de los hermanos Guerrero? Bien que saben cómo ganar rating", comentaba recientemente una televidente a través de las redes sociales. Gonzalo García Vivanco (Jesús Guerrero) El actor mexicano interpreta a Jesús, quien desde niño hizo dos promesas: mantener unidos a sus hermanos y nunca olvidar el nombre de quien provocó la muerte de su padre y destruyó a su familia. Cuando logra reunir a sus hermanos, Jesús debe domar el espíritu rebelde de Damián y enseñar a Samuel que es capaz de conseguir lo que desea. A su primo adolescente, Adrián, lo inspira a luchar para convertirse en un hombre de bien. Aunque su pasado es un misterio, su presente está definido por la venganza y decide atacar a su enemigo donde más le duela: sus hijas. Esta guerra lo llevará a un punto donde tendrá que debatirse entre el amor y la venganza cuando Mariluz le roba el corazón y Carlota le anuncia que va a darle un hijo. Gonzalo García Vivanco Gonzalo García Vivanco en una escena de Corazón guerrero | Credit: TELEVISAUNIVISION Rodrigo Guirao (Damián Guerrero) El actor argentino se adentra en la piel de Damián, el hermano mediano, un hombre impulsivo, aguerrido y sinvergüenza. Audaz y osado en el amor. De alma libre, no puede permanecer quieto en un lugar. Tras perder a su familia, acabó viviendo en las calles, donde aprendió la ley del más fuerte para sobrevivir, hasta terminar preso. Gracias a Jesús sale de la cárcel, pero le cuesta aceptar normas ya que no sabe vivir en familia. Sólo se queda por el tema de la venganza. Rodrigo Guirao Rodrigo Guirao en ropa interior en una escena de Corazón guerrero | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian de la Campa (Samuel Guerrero) El actor mexicano da vida a Samuel, el hermano menor, quien creció bajo el yugo de un hombre cruel, sin modales ni educación. Nunca aprendió a leer, dice las cosas como las siente y no sabe controlar sus impulsos. Al conocer a Domenica, la ve como a un ángel que desborda belleza y bondad; razón por la que se niega a usarla como objetivo de su venganza, generándole enfrentamientos con Damián. Enamorarse de ella dotará a Samuel de un espíritu de superación. Christian de la Campa Christian de la Campa en una escena de Corazón guerrero | Credit: TELEVISAUNIVISION Corazón guerrero se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué calor! Telenovela de Alejandra Espinoza alborota las redes con escenas de sus protagonistas ligeros de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.