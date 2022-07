Telenovela de Alejandra Espinoza ¡a punto de superar en audiencia al melodrama estelar! El Corazón guerrero de la carismática conductora y actriz mexicana continúa latiendo con fuerza en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fórmula del éxito nadie la tiene, pero Corazón guerrero, telenovela que marca el debut como protagonista de la carismática conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, parece haber dado con ella. El melodrama, que se transmite en México desde finales de marzo a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas, se mantiene desde su estreno como lo más visto en su franja horaria con una audiencia que suele superar en cada capítulo los 2 millones de televidentes. Este viernes 22 de julio, la telenovela que engalanan Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa volvió a registrar una de sus marcas de audiencia más altas hasta la fecha tras promediar 2.3 millones de televidentes, según datos de Nielsen IBOPE México; lo que llevó al melodrama a superar a su competidor más directo, Al extremo (Azteca Uno), por 231%. La ficción que produce Salvador Mejía y en la que también participan Altair Jarabo, Natalia Esperón, Ana Martín, Diego Olivera y Sabine Moussier, entre otros, estuvo a nada de igualar en audiencia al actual melodrama estelar de TelevisaUnivision, Mujer de nadie. La telenovela que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas registró a las 9:30 de la noche 2.5 millones de televidentes, tan solo 200 mil televidentes más que Corazón guerrero. Pero el éxito no es lo único que se lleva Espinoza de su primera experiencia como protagonista en México. "Llegué el 7 de enero a México con muchísimos nervios pero sobre todo ilusión. No sabía lo que Dios tenía para mí y como siempre me sorprendió de la mejor manera", reconocía semanas atrás con motivo del final de grabaciones de la telenovela. "Comencé a trabajar con gente que admiro y las sorpresas fueron mejorando cada vez que conocía a cada uno de mis compañeros, todos grandes actores pero más aun extraordinarios seres humanos. No hay duda que todo es como tiene que ser, no me imagino mi primer proyecto al lado de nadie más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Corazón guerrero, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina interpreta a Mariluz, un personaje con el que se ha sentido muy identificada en varios aspectos. "Sin duda alguna siempre la llevaré en mi corazón", aseveraba. El melodrama aterrizará en Estados Unidos después del verano por Univision.

