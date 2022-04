Telemundo ya promociona el estreno de La reina del sur 3 La cadena hispana anuncia para “muy pronto” el estreno de la tercera temporada de la exitosa superserie que protagoniza Kate del Castillo. Mira el primer teaser. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina del sur 3 Pêpê Rapazote y Kate del Castillo en La reina del sur 3 | Credit: TELEMUNDO "Su regreso es una realidad". Telemundo comenzó a promocionar este jueves durante la emisión de los Latin American Music Awards 2022 el inminente estreno de la tercera temporada de La reina del sur, la exitosa superserie que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo. "Las opciones de sobrevivir son pocas. La decisión de luchar es absoluta. Regresa La reina del sur a Telemundo", anunció a bombo y platillo la cadena de habla hispana. Si bien aún no se ha revelado la fecha de estreno, Telemundo anuncia para "muy pronto" el regreso de su superserie más exitosa. "Aún tenemos mucha historia por vivir. Vuelve La reina del sur a Telemundo", se escribió este jueves desde el perfil de Instagram de la superserie, que supera los 600 mil seguidores. La reina del sur 3 arranca cuatro años después de que Teresa Mendoza fuera separada de su hija Sofía al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. Luego de un dramático escape, Teresa se enfrentará a un mundo lleno de conspiración, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los nuevos capítulos de la saga contarán con gran parte del elenco que participó en la temporada anterior, entre ellos Humberto Zurita (Epifanio Vargas), Isabella Sierra (Sofía), Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Alejandro Calva (Batman), Tiago Correa (Jonathan), Eduardo Yáñez (Antonio), Lincoln Palomeque (Faustino), Antonio Gil (Oleg), Emmanuel Orenday (Danilo), Cuca Escribano (Sheila), Sara Vidorreta (Rocío), Ágata Clares (Paloma) y Dmitry Anisimov (Anton). Kate del Castillo La reina del sur 3 | Credit: TELEMUNDO La tercera temporada se grabó el año pasado en espectaculares escenarios de diferentes países de América Latina, entre ellos Argentina, Perú, Colombia y México.

