Telemundo vuelve a hacer cambios en su programación estelar Se avecinan más cambios en el prime time de la cadena hispana a partir de la próxima semana. Hercai Protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Telemundo vuelve a mover ficha en su prime time. A tan solo unas semanas de haber sacado del horario estelar su recién estrenada telenovela Parientes a la fuerza, historia que protagonizan Bárbara de Regil y Guy Ecker, tras sus discretos datos de audiencia; la cadena de habla hispana volverá a hacer cambios en su programación de lunes a viernes, esta vez menos radicales. A partir del próximo lunes 13 de diciembre, Telemundo reducirá la emisión diaria de dos horas de su reality show Por amor o por dinero que conduce el actor Carlos Ponce para ceder parte de su espacio al producto estrella actualmente de la cadena: la telenovela turca Hercai: amor y venganza, que hasta la fecha se mantiene como el programa más visto del prime time de Telemundo. La épica historia de amor entre Miran y Reyyan que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü tendrá desde la próxima semana un nuevo horario de emisión. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO La exitosa telenovela comenzará una hora antes de lo habitual, esto es a las 8 p. m., hora del Este, y se extenderá hasta las 10 p. m., hora del Este, emitiéndose así dos capítulos diarios en lugar de uno, como sucedía hasta este momento, según pudo confirmar People en Español. De modo que la programación estelar de Telemundo quedará así a partir del próximo lunes: 7PM Por amor o por dinero 8PM Hercai: amor y venganza 10PM Malverde: el santo patrón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bajo la conducción de Carlos Ponce, Por amor o por dinero se estrenó el pasado miércoles 17 de noviembre con 16 concursantes solteros buscando el amor en un lujoso oasis tropical. Carlos Ponce Carlos Ponce, conductor de Por amor o por dinero | Credit: TELEMUNDO Tras varias semanas al aire, el reality show no ha podido mantener los altos números de audiencia que registraba su antecesora, La casa de los famosos, lo que ha llevado a la cadena a perder aproximadamente medio millón de televidentes (P2+) en esta franja horaria. La competencia se ha situado por debajo de los 700 mil televidentes (P2+), convirtiéndose en el espacio menos visto actualmente del prime time de la televisión hispana, esto si contamos solamente los programas que se emiten tanto en Univision como en Telemundo.

